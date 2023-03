50 Cent signe un partenariat avec les Timberwolves

50 Cent, le célèbre rappeur et homme d’affaires, a récemment signé un partenariat avec la franchise NBA des Timberwolves. Cette nouvelle buzze dans le monde du sport et de la musique, car il s’agit d’une collaboration entre deux univers différents mais complémentaires.

50 Cent étend ses partenariats avec la NBA avec un nouveau contrat avec Sire Spirits avec les Minnesota Timberwolves.

Lundi 27 mars, la NBA annonce que les T-Wolves entrent dans un « partenariat pluriannuel » avec la société de spiritueux de 50.

Le contrat verra Sire Spirits devient le partenaire spiritueux officiel des Timberwolves dès la saison 2023-24, avec son cognac Branson et son champagne Le Chemin du Roi étant disponibles au Target Center.

Par ailleurs, le partenariat comprendra également un nouveau bar à l’intérieur de l’arène avec des droits de nommage sur le niveau 200, qui servira des cocktails spéciaux à base de produits Sire Spirts. Les Timberwolves mettront en place un happy hour VIP « Sip & See » avant le match pour les femmes et la famille des joueurs.

Le partenariat entre 50 Cent et les Timberwolves de la NBA permettra à la franchise de bénéficier de l’expertise de l’homme d’affaires dans le domaine de la musique et du divertissement. En échange, le rappeur bénéficiera d’une visibilité accrue auprès du public de la NBA et de ses fans. Les Timberwolves ont déclaré que ce partenariat permettra de créer de nouveaux contenus pour les fans, notamment des vidéos et des événements en ligne.

Le basket-ball et la musique sont deux passions que je partage avec des millions de personnes à travers le monde

Dans une déclaration officielle, 50 Cent exprime son enthousiasme pour ce partenariat : « Je suis ravi de m’associer avec les Timberwolves de la NBA pour créer des expériences uniques pour les fans. Le basket-ball et la musique sont deux passions que je partage avec des millions de personnes à travers le monde, et je suis convaincu que ce partenariat sera une réussite« .

La fondation G-Unity de 50 s’associera à l’académie Timberwolves et Lynx

La fondation G-Unity de 50 s’associera à l’académie de basket-ball Timberwolves et Lynx pour organiser des cliniques de basket-ball communautaires. Et ceux tout au long de la saison dans les installations d’entraînement des Timberwolves.

Ryan Tanke, directeur général des Timberwolves et des Lynx, s’est dit ravi de s’associer à la fois avec 50 Cent et sa société de spiritueux.

Ce deal entre 50 et les Timberwolves montre la volonté de la franchise de se rapprocher de la culture hip-hop. Une opportunité supplémentaire pour le rappeur de s’impliquer dans le monde du sport et d’étendre son empire en tant qu’homme d’affaires.