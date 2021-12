6 albums de Noël à (re)découvrir

Chaque année, c’est la même chanson. Pas besoin de regarder le calendrier pour savoir que Noël approche car déjà les premières notes de « All I Want for Christmas is You » de Mariah Carey retentissent. Et même si tout le monde adore détester cette chanson, notre fin d’année ne serait pas la même sans elle ! Mais Mimi n’est pas la seule à aimer la magie de Noël, d’autres artistes ont aussi produit de très beaux albums de Noël en mode R&B.

A Different Christmas de Bryson Tiller

Sorti cette année, l’album de Noël de Bryson Tiller a été une bonne surprise pour ses fans alors qu’il venait déjà de sortir son album Anniversary quelques mois avant. On retrouve avec plaisir 7 chansons avec des sonorités trap soul comme il en a l’habitude, accompagnées d’airs de Noël qui sentent bon le chocolat chaud. On notera de belles collaborations avec Kiana Ledé, Justin Bieber, Poo Bear, Tayla Parx et Halo.

Christmas Blues de Sabrina Claudio

Grâce à Sabrina Claudio, Noël devient plus chaud. Elle nous a proposé un magnifique projet sorti en 2020, fruit de ses sessions studio en confinement. Sur Christmas Blues, il faut juste se laisser emporter par sa voix profonde et sensuelle. Mention spéciale pour le titre « Warm December« , une pépite ! Avec également de belles surprises : 2 featurings avec Alicia Keys et The Weeknd.

8 Days of Christmas des Destiny’s Child

Throwback 20 ans en arrière : les Destiny’s Child cartonnent, elles sont le groupe féminin qui connaît un beau succès avec la sortie de « Say My Name » ou « Bills, Bills, Bills » sur l’album The Writing’s on the Wall. Elles sont alors encore composé de 4 membres. Michelle Williams rejoindra l’aventure et en 2001 sort l’unique album de Noël du groupe avec 14 titres. Écouter les 3 voix de Beyoncé, Kelly et Michelle s’accorder parfaitement sur des chansons d’hiver en mode soul, que demander de plus ?

Santa Hooked Me Up des B2K

En 2000, les B2K font sensation avec le film « You Got Served » dans lequel le public les découvre en breakdancers et en chanteurs dans la bande-son originale du film. Ils surfent sur leur succès en sortant leur album de Noël en 2001. À écouter pour se replonger dans nos souvenirs d’adolescence, avec la présence notamment de Marques Houston en featuring sous le nom de BATMAN ou avec son groupe IMX.

Ashanti’s Christmas d’Ashanti

Dans les années 2000, c’était comme un passage obligé pour les artistes soul/R&B de sortir un album de Noël. Cela leur promettait une diffusion régulière de leurs chansons mais c’était aussi une bonne stratégie marketing pour gagner en popularité. Ashanti a donc sorti son album de Noël en 2003, dans la foulée de l’énorme succès du titre « Foolish » sur son premier album éponyme. Un beau projet de 10 titres dans lequel l’artiste montre ses performances vocales et sa sensibilité.

Snowflakes de Toni Braxton

Digne d’une bande-son du plus beau film de Noël, l’album Snowflakes de Toni Braxton est un must à écouter à cette période. Sa magnifique voix nous emporte pour un voyage doux et chaleureux au pays des flocons de neige.