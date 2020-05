8IGB COMMUNITY CLOTHING présente «ROAD-EO»

“ROAD-EO” : immersion aux Etats-Unis

La nouvelle collection 8IGB COMMUNITY CLOTHING réuni le goût pour le voyage (On the ROAD) et la découverte de la culture américaine (RODEO). Ce mélange a donné naissance à un style unique et une identité totalement nouvelle.

Les pièces streetwear de 8IGB COMMUNITY CLOTHING se sont inspirés des vêtements traditionnels Amérindiens, pour créer de grands tee-shirts ponchos et à des sweat-shirts ourlés de franges. Vaches, camions, stations-service abandonnées et paysages désertiques,… Les éléments typiques de la culture américaine prennent vie dans cette collection.

La marque reprend tous les stéréotypes américains pour créer un nouveau genre de silhouette dans sa garde-robe streetwear. Pour 8IGB COMMUNITY CLOTHING, il n’y a pas de culture dominante. Fusion, mélange, respect et partage sont les clés d’un nouveau monde : un monde qui ressemblera à chacun d’entre nous.

Une marque à contre courant

8IGB COMMUNITY CLOTHING est une marque streetwear inspirée par la culture du skateboard créée en 2017 à Paris. Grâce à des détournements graphiques et des slogans à double sens, la marque trouve aussi son inspiration à travers les photos de Matt Lambert.

Le concept de la marque vient du désir de pouvoir donner une dimension intimiste et libre au vêtement. 8IGB COMMUNITY CLOTHING joue avec son mauvais goût affirmé et mélange sa vision décadente et poétique de la vie.

Au dos de chaque pièce, le slogan “I Don’t Match” reflète un sentiment généralisé dans une société complexe. La marque est aussi fière de mettre en valeur ce message «Nous ne correspondons à aucune catégorie».

Aussi, le logo représenté par une allumette, s’appelle «a match» en anglais. C’est un objet dont le créateur se sent proche, et qui illustre à ses yeux parfaitement sa communauté. A l’image d’une boite d’allumettes, jolie, mais brûlante et dangereuse si vous l’allumez !

Pour découvrir la collection, rendez-vous sur Instagram et le site internet de la marque.