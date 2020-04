A2H, connu pour être l’un des poètes du rap français (bien qu’il ne se revendique pas rappeur, mais tu connais les frenchies on aime bien mettre les gens dans des cases) revient en force en nous faisant part de ses faiblesses avec le titre Angoisse.

Angoisse, c’est un morceau thérapeutique, et en cette période de confinement où tout le monde est replié de force sur soi-même, c’est probablement le meilleur moment pour écouter ce son.

A2H nous expose ses émotions, ses questionnements, ses démons, son anxiété, de façon complètement nue, et on a limite l’impression d’entendre un ami nous parler de ses moments sombres tellement c’est authentique, tellement c’est beau. Aussi beau et ténébreux que le clip d’ailleurs.

L’instru est une pure merveille mélancolique (Pour info, le son était à la guitare de base ! Mais le piano et le violon du tonton rendent les choses plus profondes) , épousant avec perfection la douleur de ses maux.

Chez HypeSoul, on a qu’une hâte, c’est l’album qui suivra L’Amour (si t’as pas écouté celui-ci et que t’es confiné avec ta gazelle, c’est LE moment frérot, tellement puissant en love et érotisme qu’il y aura des naissances à foison dans 9 mois).

Pour écouter Angoisse, c’est dispo sur toutes les plateformes musicales !

Et vous, quels sont vos démons ?

Sarah Z.