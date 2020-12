Air Jordan 11 Adapt – infos release

Présentée au côté de la Jubilee pour fêter le 25ème anniversaire de la silhouette, la Air Jordan 11 Adapt se dévoile en images.

Le système Adapt de Nike a été présenté pour la première fois sur la Nike Adapt BB. Un système de laçage inédit pour une paire de BasketBall. En effet, innovant et assurément futuriste, ce système automatique est un clin d’oeil à la célèbre Nike Mag de Marty McFly. C’est avec une grande surprise que nous découvrons cette innovation sur une Air Jordan. Et ce n’est pas n’importe laquelle. Puisqu’à l’occasion de son 25ème anniversaire, ce concentré de technologie viendra équiper de la Air Jordan 11.

Jordan Brand fait preuve d’innovation en rendant hommage à la célèbre Air Jordan 11.

Effectivement, la Air Jordan 11 Adapt reprend le design de la 11ème signature shoes de MJ. A quelques différences près car le carbone présent sur l’outsole a été remplacé par une sole translucide. Le carbone a finalement été ajouté sur la semelle intérieure. On retrouve également le logo Jumpman sur la semelle extérieure et sur les côtés. Le upper est fait de mesh ballistic noir et blanc solide. Et des touches d’infrared viennent agrémenter l’ensemble. Mais la silhouette de la paire parait un peu plus imposante. Et cela, en raison de la midsole qui laisse apparaître les deux boutons de contrôle du laçage. Aussi, le système peut être controlé par l’application dédiée sur iOS et Android. Enfin, il vous suffit de poser les sneakers sur le dispositif prévu à cet effet pour démarrer la recharge des batteries.

Exit les lacets. La Air Jordan 11 Adapt se pare d’un cable de serrage relié au système Adapt. Ce qui permettra un ajustement homogène et personnalisé du laçage. Le patent leather blanc est bien évidemment présent sur cette nouvelle itération de la Jordan 11.

Une sneaker emblématique et revisitée pour clôturer l’année 2020.

La Air Jordan 11 Adapt sera disponible en fin d’année. La sneaker est déjà visible sur le feed de l’application SNKRS. La paire sortira au prix de 400€. Une belle manière de finir l’année chez Jordan Brand qui revisite une sneaker emblématique.