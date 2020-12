Air Jordan 11 Jubilee – infos release

Jubilee, comme un air de célébration à l’approche des fêtes de fin d’année. Et, comme à chaque mois de décembre depuis déjà presque 10 ans, nous aurons le droit à la sortie d’une nouvelle Air Jordan 11.

La Air Jordan 11 est incontestablement l’une des silhouettes les plus appréciées des fans de Jordan. Il suffit de se rappeler des émeutes qui ont eu lieu lors de la release de la Concord en 2011.

En effet, il faut souligner que cette paire a marqué le retour en 1995 de Michael Jordan sur les parquets de la NBA après sa première retraite. Chaussé de la Jordan 11 Concord avec le numéro 45 comme sur le maillot, His Airness was Back.

Un colorway sobre et inédit pour célébrer le 25ème anniversaire de l’iconique Air Jordan 11

Air Jordan 11 Jubilee – Crédits photos news.nike.com

La Air Jordan 11 Jubilee arbore un upper en mesh et un mudgard en cuir brillant noir. Le contraste apporté par la midsole blanche et l’outsole translucide rend l’ensemble très classe et sobre. De plus, le logo Jumpman et le numéro 23 en métal argenté sur l’arrière de la paire accentuent l’aspect premium. Et pour rappeler la grandeur de la paire, Jordan Brand a choisi de remettre la sérigraphie JORDAN sur les passes-lacets comme sur la DMP. La touche finale apportée à cette édition spéciale est la semelle qui indique le numéro 25 pour célébrer l’anniversaire de cette magnifique Jordan 11.

Air Jordan 11 Jubilee et les passe-lacets sérigraphiés – Crédit photos news.nike.com

Pour couronner le tout, la Air Jordan 11 Jubilee aura une special box noire et grise qui s’ouvre comme un écrin de bijoux. Enfin, un papier de soie estampillé du logo Jumpman et de la mention “1995 – 2020” protégera la paire.

Jordan Brand nous réserve une belle surprise pour cette fin d’année

Qui dit Jubilee dit forcément occasion très spéciale. Or, Jordan Brand nous a réservé une surprise de taille pour ce 25ème anniversaire. Effectivement, nous avons aperçu une Air Jordan 11 Adapt au côté de la Jubilee. Le système Nike Adapt est un système de laçage automatique qui rappelle la Nike Mag de retour vers le futur.

Evidemment, nous aurons l’occasion d’en reparler prochainement sur Hypesoul. Mais en attendant, si vous ne faîtes pas partis des chanceux qui ont eu le droit au early drop de la Air Jordan 11 Jubilee, sachez que la paire sera bientôt disponible sur l’application SNKRS. Une belle sneaker à mettre sous le sapin et qui ne manquera pas de ravir les passionnés.