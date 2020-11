Air Jordan 4 Fire Red – infos release

Le come back de la quatrième signature shoe de MJ dans sa version rétro encore plus fidèle à la OG

Il y a des annonces qui font toujours l’effet d’une bombe. Et c’est le cas avec la sortie prochaine de la mythique Air Jordan 4 Fire Red. Plusieurs fois rééditée depuis 1989, la Fire Red fait partie des coloris dits OG. Pour les fans de Michael Jordan et les collectionneurs, cette sneaker revêt une importance particulière. En effet, His Airness a porté cette paire sur les parquets NBA durant la saison ’88-’89. Et, c’est avec cette icône de la sneaker aux pieds qu’il a scoré une moyenne de 32,5 points par match.

Comme vous le savez déjà, Tinker Hatfield est à l’origine du design de la Air Jordan 4. En plus de la bulle d’air apparente, le designer a intégré une grille d’aération en TPU sur le dessus et le coté de la paire. Les “Wings” également en plastic viennent renforcer le maintien du pied tout comme la languette arborant le logo Jumpman. Le colorway Fire Red est basé sur un upper en cuir souple blanc avec des touches de noir et rouge rappelant les couleurs des Chicago Bulls.

Baptisée “Tech Red” pour l’occasion, la nouvelle Air Jordan 4 fera son retour pour le week-end du Black Friday.

Nous vous avons prévenu que la fin d’année serait chargée en actualités sneakers. En outre, le Black Friday est souvent l’occasion rêvée pour faire des emplettes. La Air Jordan 4 a connu plusieurs itérations plébiscitées en 2020, à l’image des collaborations avec les marques Off-White et Union LA.

Néanmoins, la release d’un classique de la sneaker ne passe jamais inaperçu. D’autant plus que le colorway OG avec le Nike Air au talon méritait bien un come back.

Crédits photos SNKRS

La Air Jordan 4 Retro OG “Tech Red” sera disponible en fin de mois sur l’application SNKRS et sur les shops online des détaillants habituels. Bien évidemment, la sneaker sera certainement très demandée car cette version n’a pas été rééditée depuis 1989.