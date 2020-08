Air Jordan 4 x Union LA – infos release

Après une collaboration remarquée en 2018 sur deux AJ 1, le shop Union LA et Jordan Brand revisitent la classique Air Jordan 4.

Depuis que le co-branding est devenu récurrent dans le milieu de la sneaker, il y a des collaborations qui marquent les esprits. Et celle-ci en fait clairement partie. En effet, revoir ces deux marques travailler ensemble sur cette paire très prisée a suscité un véritable engouement. Pourtant, les deux nouvelle AJ4 x Union n’ont pas fait l’unanimité dans la communauté.

Soyez en sûrs, cette collab’ va avoir du succès car il n’y a qu’à observer les matériaux utilisées sur cette nouvelle itération de la Jordan 4. Un mélange de mesh et de daim sur le upper pour le coté old school. Mais surtout, la languette si particulière, repliée et attachée par un point de couture, laissant apparaitre le Air Jordan. Et bien le Nike Air sur le talon.

Air Jordan 4 Guava, Union exclusive

Récemment aperçue aux pieds de Aleali May et Jerry Lorenzo, la AJ4 Guava sera vendue exclusivement par le shop de Los Angeles. Le colorway Guava Ice/Light Bone/Brigade Blue attire l’oeil et la (dé)construction de la paire est impeccable.

Air Jordan 4 Off Noir

Un CW plus sobre, mais très efficace et vraiment très réussi, la AJ 4 Off Noir reprend le mélange de mesh Brigade Blue et Noir. Les touches de Fusion Red et Smoke Grey sont là pour rappeler qu’il s’agit d’un classique. N’en doutez pas une fois la languette dépliée la sneaker a une shape vraiment dingue. Les matériaux sont ont l’air d’être de très bonnes qualités pour cette paire très attendue.

Union x Jordan Collection – release le 29/08/2020

En plus de nous présenter deux AJ 4 dont le prix sera de 250$, la collab’ aura le droit à une collection de vêtements inédite et deux autres Jordan. Une Zoom 92 et une Jordan Delta Mid accompagneront la sortie de cette nouvelle collection disponible sur UnionLA. La release sur le store Nike ou SNKRS n’a pas encore été confirmée.