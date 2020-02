Alexander McQueen : Le créateur et son histoire

Surnommé “l’enfant terrible de la mode”, parfois appelé “le hooligan de la mode anglaise”, le créateur Anglais Alexander McQueen n’a jamais été du genre à se fondre dans la masse… Près d’une décennie après son décès, son style, repris par Sarah Burton, est encore bien présent et surprend toujours par sa façon de casser les codes toujours plus.



L’histoire d’Alexander McQueen

Issu d’un milieu modeste, Lee Alexander McQueen s’est toujours autorisé à rêver en grand… À 16 ans, sa voie est toute tracée : il sera styliste de mode.

Pour son mémoire de fin d’études au prestigieux St Martins College of Art and Design, il créé une collection qui sera intégralement achetée par Isabelle Blow, critique de mode très réputé. C’est le début d’une ascension qui ne faiblira jamais…



En 1996, en plus de diriger la marque qu’il a lancé, il est promu à la tête de Givenchy. Un vent de nouveauté souffle alors sur la maison française. Entre mannequins handicapées, défilés sur l’eau et pistes de danse, Alexander McQueen ose tout. Malheureusement, cela ne sera pas du goût de Givenchy qui se séparera de lui quelques années plus tard.



En l’espace d’une décennie, il développera pour son propre site de prêt-à-porter



Qu’à cela ne tienne… En 2001, il prend la direction artistique de Gucci tout en continuant à développer sa propre marque. New York, Milan, Los Angeles… les plus grandes villes accueillent sa griffe avec joie. En l’espace d’une décennie, il développera pour son propre site de prêt-à-porter, de maroquinerie et de parfums.

Sneaker Oversize



Après sa mort, c’est Sarah Burton reprend les rênes de son empire. Formée par Alexander McQueen lui-même, elle s’est fait un devoir de préserver les valeurs chères à cette icône aujourd’hui disparue. En 2011, c’est elle qui a l’honneur de dessiner la robe de mariage de Kate Middleton.

2019, le dernier étage du magasin londonien se transforme en salle de cours pratiques pour étudiants en mode. En 6 mois, on a pu compter 500 élèves venants du monde entier pour assister à ces cours prestigieux.



Ses pièces phares et les nouveautés de la marque



Si vous demandez à n’importe qui quelle est la pièce phare du créateur, il vous citera très probablement la célèbre basket oversize. De toutes ses pièces destinées à la vente au grand public, les baskets Alexander McQueen sont sans conteste les plus connues et les plus vendues qui ont offert à la marque une porte vers un style plus street et ouvert à tous. Dans un style plus affirmé, ses T-shirts à messages contestataires ont été adoptés par des milliers de personnes.





Plus artistique, la robe Sarabande présentée au cours de l’été 2007 mêle subtilement romantisme et onirisme… La légende veut que les fleurs fraîches aient été ajoutées par McQueen quelques minutes avant son passage sur la scène.

Aujourd’hui présente sur en Asie, Europe et en Amérique, la marque ne cesse de croître. Un bel hommage à cette âme sensible qu’était Alexander McQueen…