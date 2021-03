Ambre nostalgique sur son titre “Souvenirs”

Après Tsew the Kid, PLK, Bekar, Panenka Music nous a encore déniché un nouveau talent : Ambre. La jeune artiste âgée de tout juste 20 ans, nous a aussi tapé dans l’œil ! Elle nous a régalé avec son nouveau clip “Souvenirs”, que l’on a le plaisir de vous faire découvrir ici.

Ambre, nouveau petit prodige de la pop urbaine

Pour la petite histoire, Ambre est une pure autodidacte, qui écrit et co-compose l’essentiel de ses titres. Bercée par une famille de mélomanes, elle grandit en Corrèze, puis en région bordelaise et toulousaine. C’est à 15 ans qu’elle débute seule l’apprentissage du piano avant de poster 3 ans plus tard sa première cover sur ses réseaux !

S’enchainent alors les vidéos de reprises, les titres originaux et les participations aux concours Instagram (@1minutederap). Ce qui lui a permis de se construire une belle notoriété et une communauté solide sur Instagram (68K) et Tik Tok (103k abonnés). Ses premiers titres dispo sur toutes les plateformes de streaming cumulent déjà plus de 2.5M de streams !



En Janvier dernier, son premier single « Tentée » marque en beauté le début de son voyage musical ! Actuellement en pleine préparation de son premier projet, la jeune chanteuse a tenu à nous emmener un peu plus loin dans son univers avec le très beau titre « Souvenirs ».

Découvrez le clip “Souvenirs” ici :