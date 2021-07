Ambre nous présente son premier EP “Flashback”

Ambre nouvelle signature de chez Panenka Music a sorti un premier EP le 9 juillet dernier. Après s’être créée une solide communauté sur les réseaux sociaux (375 K abonnés, rien que ça !) grâce à ses nombreuses covers de pop, rap et variété, l’artiste se dévoile un peu plus avec Flashback.

Ambre le phénomène toulousain

A seulement 21 ans, Ambre a déjà tout d’une grande ! Fraîcheur et spontanéité anime son univers musical à l’ADN hip-hop. Bercée par une famille de mélomane, Ambre commence le chant dés le plus jeune âge. Elle découvre ensuite le piano et apprend à en jouer seule pour ne plus jamais le quitter. C’est à 18 ans qu’elle décide de se lancer et publie une belle reprise d’Amy Whinehouse – Valérie sur Instagram.

Elle enchaine alors les vidéos de reprises pop, rap, variété, … Et produit son premier titre original “Flashback“. Depuis plus rien ne l’arrête ! L’artiste sort 3 autres titres originaux par la suite : “Dans ma tête”, “Sous l’averse”, “Quand j’y pense”, et signe chez Panenka Music !

(c) Erwann Blaszka

Flashback, un EP teinté de nostalgie

Ambre a sorti ce vendredi un premier EP composé de 9 titres. Après 4 singles dévoilés depuis sa signature : “Tentée”, “Souvenirs”, “Sans danger” et “Grandi“, la jeune artiste nous embarque dans un projet teinté de nostalgie, Flashback.

Pour ce premier EP, Ambre s’est entourée d’une équipe solide et a collaboré avec Eddy Pradelles (Tsew the kid, Poupie), Louis Dureau (Bekar, Johanna, 13 Block), We Got The Jusse. Le résultat ? Un EP ambitieux et solaire.

Dés le premier titre, Ambre donne le ton. “Soleil” introduit merveilleusement bien l’esthétique du projet. Le textes touchants et pleins de sincérité nous révèlent les aspirations et les doutes de la jeune artiste en proie à la dépendance affective (“Par Milliers”) et au relation trop intenses (“Encore”). Flashback est donc un concentrer d’émotions porté par une voix angélique : Ambre.

(c) Erwann Blaszka

Flashback a un joli goût de mélancolie qui ne vous laissera pas indifférent. Avec cet EP, Ambre clôt un chapitre, une période de recherche de soi tant artistique que personnelle. C’est aussi le début d’une nouvelle histoire, où la jeune artiste s’affirme et compte bien faire sa place sur le nouvelle scène pop-urbaine.

Streamez le nouvel EP d’Ambre ici :