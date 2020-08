Le dernier titre de AR Base, “Life is Running”, est sorti après son single “No Plague”.

Avec la perte de proches cette année, voyant l’injustice des vies innocentes perdues, et réfléchissant à la rapidité avec laquelle notre propre temps viendra, AR Base a écrit “Life is Running”. Un rappel inspirant de ne pas gaspiller nos jours sur terre. “Beaucoup de choses se passent dans le monde maintenant que le livre décrit des temps difficiles. Donc, à travers tout cela, nous devons nous accrocher à Dieu, pendant que la vie court“, explique-t-il.

No Plague

En collaboration avec le producteur britannique Super Beats, le nouveau titre apporte une touche d’électro aux styles R&B d’AR. Avec une mélodie de guitare électronique saisissante, soutenue par un beat hip-hop puissant et adoucie par un air doux. Ainsi “Life is Running” crée une atmosphère de réflexion. Le californien a été présentée dans les émissions: Soul Tracks, PM Studios World Wide Music News, ou encore Jesus Wired.

Rompu aux ficelles de l’industrie musicale

Influencé à Inglewood, pendant sa jeunesse, AR développe la vision de son ministère à travers son amour pour la musique. Signé chez Gee Ray Records en 2006, ayant le privilège de chanter derrière des légendes comme Stevie Wonder, Marvin Winans, Donnie McClurkin, Shirley Caesar et Beverly Crawford. AR Base est rompu aux ficelles de l’industrie musicale. Patti LaBelle, lauréate d’un Grammy Award, choisis Ar Base même comme choriste par la “Marraine de la Soul” . Ce fut une expérience de sa vie dont il est à jamais reconnaissant et qu’il n’oubliera jamais. L’apprentissage derrière les grands permet à AR Base de modeler ses propres styles musicaux. Combinaisons de ses racines R&B, aromatisées au gospel, avec un soupçon de néo-soul et une touche d’influences hip hop.

Finalement avec la sortie du titre, AR Base rappelle que “la vie va très vite, alors ne perdez pas de temps.

Life is running

Lif is running est disponible sur toutes les plateformes