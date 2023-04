Ashéo : la Lumière et les Ténèbres

Un mot sur l’artiste

Originaire de Clermont-Ferrand, Ashéo est un rappeur français qui a commencé la musique en 2018. Grâce à son univers nocturne, ses mélodies exaltantes et limpides ainsi que sa maîtrise parfaite de ses couplets, le jeune rappeur a tout pour grimper les échelons de l’industrie du rap. En plus de cela, Ashéo est un artiste très productif, avec sept projets et une dizaine de singles sortis au cours de ces 5 dernières années. On retrouve également un vocabulaire très personnel et intimiste qui nous plonge dans l’univers nocturne de l’artiste clermontois qui rappe sa vie, son quotidien ainsi que les imprévus qui viennent avec.

Double visage : Le feu au Paradis, les anges en Enfer

C’est le nom de son dernier EP tout juste sorti, Double Visage. Composé de 9 titres, ce projet oppose Héméra et Nyx, personnification des ténèbres et de la lumière. L’EP est un miroir pour Ashéo, représentant sa part d’ombre et de soleil en lui, à travers des titres forts. À la production on retrouve Freajy Joe, célèbre producteur ayant collaboré avec de grands artistes tels que Booba, SCH & Dinos, Kekra, SDM ou bien encore Green Montana. Le jeune rappeur a su trouver un équilibre musical entre trap mélodique, 2-step et house énervée, ce qui nous plonge à travers un voyage schizophrène à la fois troublant et fascinant.