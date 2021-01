“At Your Best” : Sinead Harnett rend hommage à Aaliyah

La chanteuse anglaise Sinead Harnett a repris la chanson mythique d’Aaliyah pour une cover sublime qui donne un nouveau souffle à “At Your Best (You Are Love)” sortie il y a 26 ans.

Une cover puissante et originale

“Let me know, let me know…” Les premières notes de la chanson nous propulsent déjà dans un univers doux et magique grâce à la voix de Sinead Harnett. Elle est seulement accompagnée d’une guitare mais c’est suffisant pour produire une chanson puissante qui reste facilement en tête. On voudrait que ce moment ne s’arrête pas et qu’elle continue à chanter sans fin.

Sinead Harnett a dévoilé cette cover sur sa page Instagram le 16 janvier, en hommage à la date de naissance d’Aaliyah qui aurait fêté ses 42 ans cette année. Elle a souhaité reprendre cette chanson qui l’a beaucoup marquée dans son enfance et qui lui a donné envie de faire de la musique.

Un très beau clip a été réalisé pour l’occasion. On y voit l’artiste porter une couronne traditionnelle thaïlandaise (sa mère est thaïe et son père irlandais) dans des paysages ensoleillés.

At Your Best (You Are Love), un classique du R&B

En 2015, Frank Ocean avait lui aussi rendu hommage à Babygirl avec sa cover nommée “At Your Best (You Are Luhh)” en ouverture de son album visuel Endless.

Sortie en 1994 dans l’album Age Ain’t Nothing but a Number, la chanson d’Aaliyah était déjà une reprise. Les Isley Brothers l’avaient chantée en 1976 pour partager leur amour pour leur maman.