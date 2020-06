Atcheiko, l’art pour transmettre

Présentation

Dans l’ère où l’on vit, l’originalité parait indispensable pour se démarquer, et ainsi attirer bien des lumières son art. Peu de créateurs arrivent aujourd’hui à faire preuve de singularité, mais c’est le cas de Atcheiko.

Du haut de ses 19 ans, Ali, bien qu’il ne se considère pas comme un artiste, en a les couleurs. Au départ un simple moyen de divertissement, l’art est devenu pour lui un réel outil d’expression.

Pochette de l’album Paradise de Hamza revisitée

Un art pour changer les choses, à son échelle

Le projet « Women and cars »

Le 13 avril 2020, Atcheiko publie le projet « Women and cars » sur ses réseaux sociaux. Plusieurs créations ayant pour but la prise de parti en faveur des femmes et le droit à la conduite. Il est important pour lui que les jeunes participent aux changements dans le monde, à travers les moyens d’expressions qu’ils possèdent et maitrisent, notamment les réseaux sociaux.

Création extraite du projet “Women and cars”

Musique et design, ou comment répondre à deux passions

Au-delà d’une simple envie de créer, le jeune artiste fait preuve d’originalité en réunissant au sein d’une même création, des œuvres d’époques, de mouvements, de styles différents. Les fusions sont réussies et dégagent un aspect unique de l’art. la fusion de Tupac Shakur et une œuvre du peintre René Magritte, ou encore des pochettes de projets R&B revisitées, on voit là que le créateur met un point d’honneur à diversifier son travail.

Création extraite de l’album “Tupax x René Magritte”

Un futur prometteur

Pour conclure, Atcheiko est de ceux qui se démarquent, aussi complet que singulier, son art ne passera pas inaperçu. Manier l’image avec habileté pour s’exprimer, c’est donc allier le fond à la forme, et on sait aujourd’hui combien c’est important qu’il y ai un fond dans les œuvres.

Youcef B