Bezza et JKR ont le sourire du “Joker”

Bezza et JKR se mettent en scène accompagnés de Harley Quinn dans un clip aux allures de film, realisé par Nuit Blanche production.

Bezza est un artiste francophone ayant déja collaboré avec des gros noms du rap international tels que ElGrandeToto ou encore le célèbre youtubeur GameMixTreize. Il s’allie à JKR, incarnant habilement le personnage de Joker. Harley Quinn est également conviée à ce tournage unique.

JKR et Harley Quinn dans le clip “Joker”

Les personnages sont joués avec succès, les costumes sont bien choisis et le jeu d’acteur est présent dans cette vidéo. De plus, les artistes conduisent un des rares modèles de voiture DeLorean, ce qui ajoute une plus value au clip vidéo. Le lien vers le clip ci dessous.



Youcef B.