Bob Marley : Legacy, la série-documentaire

Les célébrations du 75e anniversaire de Bob Marley continuent avec Bob Marley: Legacy, une série documentaire disponible sur YouTube. Les 12 épisodes offrent aux fans un voyage exceptionnel à travers la vie et l’héritage du roi du reggae.

Le premier épisode d’une vingtaine de minutes, nous ramène sur l’île de Marley, la Jamaïque. Famille (Ziggy, Julian, Skip, Rohan et d’autres), amis et musiciens dont Buju Banton et Lloyd « Bread » McDonald nous racontent des moments passés avec le chanteur. Ces témoignages précieux montrent aussi le talent et les influences que Marley a eu sur l’île.

75 ans en musique

En plus du documentaire exclusif proposé sur YouTube, un nouvel EP, intitulé Iron Lion Zion est sorti en streaming ! En plus des mixes, le projet se termine par « Smile Jamaica », une chanson enregistrée en 1976.

Legacy et Iron Lion Zion sont les dernières pierres à l’édifice de « Marley75 ». Une année de célébration pour la star du reggae, qui aurait eu 75 ans le 6 février dernier. La famille de l’artiste, UMe et Island Records ont fait équipe pour cette collaboration. Ils avaient déjà réalisé une vidéo animée pour « Redemption Song ».

Les héritiers de Marley, Ziggy et Stephen, ont également organisé une série de concerts. Une belle manière de célébrer le roi du reggae !