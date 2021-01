Bobby Royale sort l’album “All night Show”

Bobby Royale est composé de Gurra G (ancien membre des légendaires pionniers suédois du hip-hop Just D). Isac Parker (rappeur underground expérimenté). Björn “Skiss” Edqvist, (le trompettiste de Right off, Tingsek à Loulou LaMotte). Thomas Blindberg (bassiste sur des enregistrements avec Céline Dion, Britney Spears, Backstreet Boys entre autres. )

Avec son premier album de 10 titres, ALL NIGHT SHOW, qui est un voyage à travers le temps et l’espace, ainsi que de nombreux singles et le dernier EP ROYALE WITH CHEES. Bobby Royale a prouvé le niveau musical de l’ensemble, des ballades hip-hop tranquilles aux rythmes house entraînants. Le single EASY RIDER mettait en vedette le célèbre groupe de rockabilly suédois FATBO. Avec entre autres collaborations avec de célèbres artistes suédois.



Bobby Royale renverse la tendance et remonte aux origines du hip-hop. Des rythmes et des mélodies simples et propres qui génèrent beaucoup d’émotion et d’expression. Accompagnés d’une précision musicale élégante et de compétences vocales magistrales au sommet.

Chacun des quatre membres a connu ces 30 dernières années un grand succès en tant qu’artiste ou musicien de studio. Ils se consacrent à 100 % à leur amour de l’écriture, de la production et de l’enregistrement de la musique. Ils sont dans leur vision du futur son du hip-hop dans un style old school.

Le EP Royale with cheese est un hommage au hip hop classique d’antan. Un spectacle de boum-boum amoureux avec des artistes invités légendaires comme Henry Bowers et AKEM.