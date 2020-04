BoohooMAN X Quavo, la nouvelle collaboration

Suite à l’énorme succès de la première collaboration, boohooMAN s’est associé une nouvelle fois avec l’artiste, producteur et rappeur Quavo.

Une capsule pep’s inspirée du style “Huncho”

Fidèle au code du streetwear et dirigée de manière créative par le membre de MIGOS, la collection propose des looks simples et des graphismes éclatants dans des coloris peps et frais inspirés du style « Huncho ».

La deuxième capsule devrait être lancée à l’échelle mondiale sur boohooMAN.com le 8 avril, et est plus que complète. Elle se compose d’ensembles assortis avec des accessoires coordonnés, le tout dans des imprimés bandana tendances ou encore avec un tie-dye incontournable.Lunettes de soleil, chaînes, bananes, chaussettes imprimées,.. Cette nouvelle collection offre un large éventail de choix, du denim aux ensembles athleisure audacieux et lumineux.

100 articles composent la collection, avec des prix allant de 8€ à 65€. Les tailles seront quant à elles disponibles du XS au 5XL.

Un pas en avant

De retour à Los Angeles, où la première collaboration avec Quavo a été tournée, le concept fait un « pas en avant » par rapport à la première édition. Des teintes pastel juxtaposent les graffitis audacieux créés par l’artiste Street Art né à Los Angeles NervOne. Fidèle à l’éthique de la marque qui fournit une mode accessible et tendance, boohooMAN continue de séduire un large public de jeunes hommes avec cette 2ème collection en collaboration avec Quavo.

« Collaborer avec boohooMAN est spécial : c’est la première équipe qui m’a permis de développer mon esprit créatif et de donner vie à mes idées. Quand j’ai rencontré l’équipe, ils étaient jeunes et représentaient la culture alors j’ai pensé, ok, nous pouvons collaborer et faire quelque chose de spécial. Je suis content qu’ils soient revenus vers moi. Cette fois, c’est encore mieux! ” – Quavo