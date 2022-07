Brandee Evans : dans les coulisses de P Valley

Brandee Evans l’interprète de Mercedes, nous en dit plus sur la saison 2 de P Valley. Sa première fois dans un strip-club avec Drake, sa préparation difficile pendant la pandémie, l’évolution de son personnage… P Valley n’a pas fini de vous surprendre !

Comment vas-tu ?

Je vais très bien !

La saison 2 en 3 mots ?

Dramatique, spéciale et piquante !

Comment décrirais-tu ton personnage cette saison ?

Mercedes cette saison va vous faire vivre un incroyable tour de montagnes russes. Vous allez pouvoir revenir en arrière et en apprendre un peu plus sur Mercedes, la jeune Mercedes, et pourquoi elle agit comme elle le fait maintenant. Vous allez pouvoir la voir sur cette route de drames, essayant de comprendre si elle va être capable de danser à nouveau, si elle va récupérer sa fille… Il y a tellement de choses que vous allez pouvoir voir. Et puis nous avons des friandises spéciales dont je ne peux pas encore vous parler…

As-tu grandi avec ton personnage ?

Oui j’ai absolument grandi avec le personnage de Mercedes. Ça a été un voyage merveilleux de s’enfermer et de savoir qui elle est. Savoir que son âme est encore plus sensible que ce que le public pense… Dans la saison 1, vous avez vu Mercedes avec cet extérieur très “dur”, vous avez pu voir son coeur se révéler, mais encore plus cette saison. Vous allez être comme ça : « Oh mon dieu, c’est une mère, c’est une fille,… ». Vous savez, toutes les choses auxquelles vous pouvez vous rattacher.

Comment s’est passé le bootcamp pour te préparer à devenir Mercedes ?

La saison dernière, j’ai eu un “bootcamp” de 10 jours, “Oh mon dieu”, j’ai eu une chorégraphe incroyable Jamaica Craft. C’était tellement difficile, à ce moment-là, je ne savais pas comment grimper à une barre, je ne savais pas comment faire tous ces trucs, et après coup, c’est drôle parce que je suis comme ça “Wahou, j’ai tellement grandi depuis la saison 1 ou même depuis le pilote que nous avons fait en 2018”. Ces femmes sont des athlètes. Ce n’est pas pour les âmes sensibles !

Et comment s’est passée ta préparation physique cette saison ?

Cette saison, rappelez-vous que nous avons filmé pendant une pandémie, donc c’était beaucoup plus difficile. Et en regardant mes jambes maintenant, toutes les cicatrices, j’essaie toujours de les enlever ! C’était plus difficile cette saison parce que j’avais deux ans de repos, et je n’ai pas grimpé depuis que j’ai fait la saison 1. Donc c’était comme si mon corps avait vieilli, on mangeait plus, à la maison…

C’était une préparation plus difficile. J’ai l’impression que la saison dernière je me suis préparée et j’étais prête quand c’est arrivé. Cette saison j’ai dû continuer à me préparer parce que mon corps essayait encore de se remettre de deux ans d’absence sur une barre. C’était donc plus difficile pour moi cette saison, et puis j’ai eu quelques blessures. Dieu merci, j’ai eu des thérapeutes extraordinaires et tout ça en cours de route. C’était définitivement une année plus difficile cette saison.

Tu peux nous raconter ta première expérience dans un strip-club ?

Ma première expérience du strip-club, c’est vraiment très drôle, c’était avec Drake, le rappeur. Nous nous sommes arrêtés, toute la tournée s’est arrêtée dans un club, et j’étais à Memphis, d’où je viens et où se trouve la P Valley, alias Pussy Valley.

On s’est juste arrêté au club de strip-tease, alors j’étais comme, assez innocente, comme ce qui s’est passé, c’est si différent. Quand j’ai eu le rôle de Mercedes, on est allés à Magic City, à Atlanta en Géorgie. Ces filles, j’adore Memphis mais il n’y a rien de tel que les strip-teaseuses d’Atlanta, ce sont des performeuses ! C’était comme “Le Cirque du Soleil”. Elles faisaient toutes ces pirouettes et c’est tellement incroyable parce que l’une des filles de notre show, son nom est Chinet, elle se fait appeler Brazil, c’est la fille que j’ai vu quand je me suis préparé pour P Valley.

Je me souviens avoir levé les yeux et dit aux producteurs : » Qui est cette fille ? Elle est si douée ! », et maintenant elle est dans notre émission, c’est incroyable.

Comment te sens-tu sur scène dans la peau de Mercedes ?

Ooh, c’est une expérience extracorporelle. Tu sais, je suis toujours nerveuse et puis quand ils disent : « Action ! », vous sortez, vous avez les lumières et la foule, et même l’argent semble être vraie, c’est comme si tu étais vraiment dans un club, c’est presque comme si c’était réel. C’était vraiment stimulant.

En tant que femme noire, pourquoi c’était important pour toi de travailler avec Katori Hall, une femme noire réalisatrice.

Merci pour cette question. J’aime vraiment que cela vienne de a vision que nous avions vraiment. C’est la voix authentique que vous obtenez de Katori Hall. Quand vous lisez le script et quand vous le voyez à la télévision, ce sont des choses qu’on dit vraiment, les choses qu’on fait vraiment, c’est un confort. Donc Je ne me sens pas obligée de m’expliquer, en tant que femme noire quand je parle à Katori, parce qu’elle comprend.

Pourquoi regarder P Valley ?

Parce que tu veux regarder de la bonne télé ! Je sens que ça va t’apprendre quelque chose. Donc quand tu regardes P Valley, je pense que oui, c’est un divertissement, mais que tu en apprends aussi quelque chose, et je pense que toute bonne émission de télévision vous apporte quelque chose, pas seulement du divertissement. Mais on peut en sortir en se disant : « J’ai appris quelque chose aujourd’hui. » Et je pense que c’est le cas dans P Valley.

Is P Valley a “game changer ?”

Oh, P valley est absolument un changement de jeu ! Je veux dire, je me sens comme si je regardais autour de moi, nous ne sommes à l’antenne que depuis 2020, mais je sens que vous pouvez déjà voir les gens s’intégrer, plus de voix dans la communauté LGBTQ+, vous voyez plus de personnages non binaires comme Oncle Clifford à l’écran.

Et je pense que cela donne aux gens cette voix et cette opportunité de dire : « salut, si P Valley l’a fait, nous pouvons le faire aussi ». Parce qu’il y a d’autres scénaristes et d’autres acteurs qui veulent raconter une histoire. Et je pense que nous avons aidé à ouvrir cette porte pour dire : » allez-y, et soyez authentique avec votre vérité « . Les gens le regarderont et l’aimeront ».

Ton épisode préféré ?

Immédiatement mon coeur penche pour l’épisode 7. J’ai hâte que vous puissiez le découvrir. Il m’a vraiment touche en plein coeur !

P Valley est disponible dés maintenant en France sur STARZPLAY, avec de nouveaux épisodes chaque dimanche !