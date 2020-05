Brandy et Chance The Rapper, la collaboration

Brandy, le retour !

La chanteuse et compositrice primée aux Grammy Awards, Brandy a sorti la vidéo de son nouveau single “Baby Mama” avec Chance The Rapper. Le 4 mai les chaînes du groupe BET ont présentée en exclusivité le nouveau clip du duo. Le directeur créatif Frank Gatson et le réalisateur Derek Blanks ont mis en valeur la chanteuse : éclatante et vibrante.

“Baby Mama”, une hymne pour célébrer les mères

Vendredi 1er mai, Brandy a sorti le single “Baby Mama” pour le plus grand bonheur de ses fans ! Pour réaliser le morceau, Brandy a fait appel au producteur Hit-Boy. “Baby Mama” aborde un thème très personnel à la chanteuse, l’éducation de sa fille Sy’rai. Ce titre est une ode à toutes les mères qui travaillent dur pour subvenir aux besoins de leur famille.

” Mon nouveau single parle de la force et du courage nécessaires dans la maternité mais aussi dans la vie. Je suis ravie que Chance m’ait rejoint sur ce morceau, et j’espère que mes fans le trouveront aussi inspirant que moi ! “ Brandy

Un nouvel album est en préparation et devrait sortir cette année ! En attendant ce nouveau projet, “Baby Mama” est disponible sur toutes les plateformes de streaming.