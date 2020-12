Bri Causey originaire de Jackson dans le Mississppi sort l’EP “Believe it”

Elle sort un EP de 4 titres avec Do you Know, Pressure, Run it up et enfin The ride. Le single est Run it Up. Bri est militaire mais s’essaye à la chanson et s’y prend très bien n’hésitez pas à streamer pour connaitre davantage cette artiste.