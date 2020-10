Jäde sort “Groupie Love” en compagnie de Bakari

La jeune lyonnaise Jäde donne un avant-goût de son prochain projet en compagnie du talentueux belge Bakari. Entre attirance musicale et jalousie, les deux artistes livrent un beau morceau sous un panel informatique.

Scénario d’amour, personnages fictifs

Jäde nous emmène ici dans un scénario sans réelle fin. Entre jeux de séduction et amour à sens unique, le morceau laisse poindre la jalousie et la peur de la trahison d’une relation charnelle entre les personnages inventés par les deux artistes. La Lyonnaise tente d’exprimer son attirance pour les artistes et travailleurs tel que Bakari. Malheureusement elle tombe dans la peur des actes de son amant, lui demandant combien de Groupie Love fréquentent son entourage. Bakari lui répond par un amour réciproque qui cache cependant sa vie réelle de voyou.

Une esthétique “internet”

Le rap groovy qui nous est présenté prend forme sous un clip signé Sandra Gomes et monté par Alex GD. On découvre une histoire prenant place au sein d’un ordinateur sous mélange rétro-futuriste. Du Facetime au chat classique, les deux tourtereaux échangent avec passion dans un environnement purement imaginaire. La production s’échappe dans une ambiance planante, rappelant les années romantiques de 1980.

“Groupie Love” disponible sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube.