Busta Rhymes et Drake sur un feat : STAY DOWN

Aucune promo, aucune communication pour balancer ce featuring de deux grandes têtes des sons US, Busta Rhymes et Drake.

Ils ont pourtant bel et bien enregistré le son Stay Down ensemble, bien que son enregistrement ne date pas d’aujourd’hui.

En effet, la prod de Stay Down a été créée bien avant 2013, avant la mort du fameux producteur J. Dilla, sur laquelle Busta Rhymes et Drake ont posé.

Busta Rhymes aurait avancé, à cette époque dans une interview donnée au magazine Rolling Stone, que cette collaboration pourrait éventuellement apparaître sur l’album Nothing was the same de Drake en 2013.

Finalement, le son ne sort qu’aujourd’hui, après une longue période un peu… désertique disons, pour Busta Rhymes.

Coup de marketing ? Réelle fuite ?

Peu importe, le son est lourd, très old school, bref on vous laisse l’écouter !

Sarah Z.