Buzz Booster : la finale le 10 et 11 juin à Nantes

Buzz Booster 2022, la finale c’est ce week-end ! Ils étaient plus de 1 400 rappeurs et rappeuses, ils ne sont maintenant plus que 10 ! Après avoir fait leurs preuves en régions 10 talents sont maintenant en lice pour la finale nationale. Rendez-vous le samedi 11 juin, à Stereolux à Nantes.

15 minutes pour convaincre

Chaque artiste disposera d’un set de 15 minutes pour convaincre un jury de 15 personnes regroupant des professionnel.le.s de la musique. Tel.le.s que Pauline Raignault (A&R x Project Manager / Red Bull France) ou Rachid Bentaleb (Responsable de la Programmation musical – Directeur artistique / Mouv’). Ainsi qu’un membre de chaque région (programmateurs et programmatrices de salle, professionnel.le.s de la musique). Le ou la lauréat.e national.e bénéficiera d’une aide à la production et d’un accompagnement d’une valeur supérieure à 15 000 €.

Petit tour d’horizon sur les 10 finalistes :

BR la B (Île-de-France)

Dynjah (Bretagne)

Heloïm (Normandie)

Hicham (Pays de la Loire)

Konga (Hauts-de-France)

Li$on (Auvergne-Rhône-Alpes)

Moody (Occitanie)

Nali (P.A.C.A.)

Rob LC9 (Nouvelle-Aquitaine)

Timéa (Grand Est)

Le buzz booster 2022 : bien plus qu’un concert

Bien plus qu’un simple concert, la finale Buzz Booster regroupera une cinquantaine de professionnel.le.s du monde de la musique et une dizaine d’artistes : les lauréat.e.s nationaux 2022 des 10 régions participantes.

Des Speed Meeting permettront aux rappeuses et rappeurs de rencontrer et d’échanger avec une vingtaine d’expert.e.s professionnel.le.s pour un moment de conseils et de réflexions partagées. Seront présent.e.s des intervenant.e.s issu.e.s de Believe, Tunecore, Red Bull, Mouv’, Newtone, capitole, et plus encore.

Une soirée professionnelle où sont convié.e.s tous les artistes lauréat.e.s régionaux, les délégations Buzz Booster de chaque région, les partenaires, des journalistes et des artistes invité.e.s. L.Atipik, première femme championne de France des DJs DMC, sera aux platines lors de cette soirée.

La finale nationale pendant laquelle chaque artiste disposera de 15 min pour convaincre sur scène. Les artistes en lice sont départagé.e.s par le jury, qui désigne le nouveau ou une nouvelle lauréat.e national.e, suivant une grille de critères précis. Cheeko sera l’animateur de la soirée.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes 20h, arrivée préconisée 19h45. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Buzzbooster.fr.