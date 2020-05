CO//LAB te prépare à la sortie du confinement

La rencontre entre le textile et la musique

CO//LAB est une marque créée dans le sud de la France en 2019. La jeune marque de vêtements a fait le pari original de fusionner l’énergie créative du textile et de la musique. A mi-chemin entre un atelier de création et un studio de musique, CO//LAB a une démarche unique dans le milieu de la mode où la culture et la musique sont omniprésentes.

En relation étroite avec de nombreux créatifs musicaux (beatmakers, chanteurs,…), la marque s’exprime avec des pièces issues du vestiaire classique du streetwear, pour les amener là où elles n’auraient jamais pris vie. Le résultat ? des collaborations uniques et authentiques visibles sur un vêtement de qualité, original et inédit !

CO//LAB : des collaborations exclusives !

Tenez-vous prêts à découvrir les prochains featurings vestimentaires CO//LAB ! La marque française va annoncer de nouvelles collaborations avec des artistes musicaux signés dans différents labels français courant Mai. Des pièces exclusives seront visibles dans les prochains clips des artistes et seront à shopper !

La période de confinement a aussi permis à la marque d’évoluer sur son concept WEAR BY SOUND (le vêtement inspiré par la musique). La marque se prépare à dévoiler de nombreuses nouveautés au cours de l’année 2020 !

Pour suivre l’actualité de CO//LAB, ça se passe sur Instagram et sur le site internet de la marque.