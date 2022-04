Collins Avenue Ep.2 by « Dopeland »

Deuxième épisode des *99 partys*, Le *Dopeland* t’emmène cette fois-ci dans l’atmosphère *Trap, Sexy & chaude* de la ville de *Miami*! Faisant honneur à la célèbre avenue de Miami Beach. La Collins Avenue!



Collins Avenue par Dopeland! C’est la soirée du week end! Avec une réference toute particulière à Miami!

Pour cette édition Dj Scary, notre spécialiste du dancehall jamaicain, fait son grand retour parmi nous. Avec notre « crâne » préféré Dj Blaka pour ramener la Touche Hip-Hop et Brésilienne pour cette soirée.

Toujours dans le thème *Private Hip-Hop Strip-Club,* nos danseuses t’amèneront, le temps d’une soirée, dans l’atmosphère des StripClubs de Miami. Alors prépare tes mains pour les P**sy Dollars et surtout prépares toi à faire pleuvoir le papier. Donc on t’attends pour la Collins Avenue par Dopeland

Du Cîroc, Luc Bélaire, Bumbu, Courvoisier, Villon tu seras immergé dans l’univers américain jusqu’au fond de ton verre.

D’ailleurs les places sont limitées, alors réserve la tienne dès maintenant en n’oubliant pas d’indiquer ton numéro de téléphone pour valider ton inscription sur la liste et recevoir toutes les informations concernant la soirée.

2 solutions pour la Collins Avenue :

– entrée simple à 25€

– pack 4 entrées + bouteille au choix parmi nos modèles à 100€ lors de nos soirées (Cîroc, Bumbu, Courvoisier, Proper 12, Cattier)

L’évènement se tiendra dans le 91 dans un lieu tenu secret. On communique l’adresse exacte le jour même par sms.

Lien de la billetterie :https://www.thedopestore.fr/events/3-99-PARTY-EPISODE2_COLLINS_AVENUE#