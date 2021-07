Common Paris présente “Morning Light”

Common Paris présente sa première collection non genrée et streetwear.

COMMON PARIS présente une nouvelle collection streetwear adaptée à tous les genres. La marque est née d’un désir de créer des pièces intemporelles, essentielles pour les dressings de tous. Soucieuse de l’environnement Common Paris est une marque eco-responsable. Toute la gamme de la collection est créée à partir de coton biologique pour une production durable et consciencieuse, réalisée au portugal.

Common Paris, une marque éco-responsable et inclusive

Bienveillant et non-genré, tels sont les adjectifs qui qualifient au mieux la marque française, pour dressing commun : « Much in Common » au caractère urbain et minimaliste. 2 ensembles composent la collection « Morning Light », l’un de couleur Tapioca et l’autre de couleur Noire.

La tonalité du beige rappelle des matières brutes et confère une allure épurée. Le noir, à la fois discret et intense, ramène à l’élégance et au chic. Un contraste de couleurs naturellement inspiré par les lueurs d’une vie nocturne à Paris.

Découvrez les pièces à shopper :

Hoodie OG : Sweatshirt à capuche en molleton

Sweatpants OG en molleton, taille mi-haute

T-shirt OG en jersey, Coupe large & col rond

La paire de chaussettes beiges en maille côtelée élastique 80% (17% Polyamide – 3% Elasthane)

Pour découvrir l’intégralité de la collection rendez-vous sur le site internet et Instagram.

À propos de la marque :

Marque française, créée en 2020 à Paris, COMMON Paris est née d’une rencontre entre deux partenaires, Brian & Caroline dont l’envie était de ne plus se limiter au genre. Leur première collection est produite de façon éthique et qualitative en privilégiant un coton biologique respectueux de l’environnement. COMMON Paris s’exprime à travers des basiques issus du vestiaire streetwear en les mêlant à un style élégant et épuré.