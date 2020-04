Confinement : 6 séries hip-hop à binge-watcher

Si vous ne savez plus quoi regarder après plus d’une semaine de confinement, pas d’inquiétude ! HypeSoul vous a préparé une sélection de 6 séries à binge-watcher sans modération. Au programme : rap français, rap US, documentaires et série-fiction.

#1. Validé

Petite nouvelle au rayon des séries consacrées au hip-hop : Validé. Depuis le 20 mars, Canal + diffuse sur sa plate-forme My Canal une série de 10 épisodes réalisée par Franck Gastambide. La série raconte le parcours d’Apach, incarné par le rappeur Hatik, un jeune parisien qui tente de se faire une place dans le rap game. En plus de déconstruire les clichés, Validé réunie de nombreux artistes de Rim’K à Lacrim en passant par S. Pri Noir, Kool Shen ou encore Busta Flex.

La saison 1 dispo sur My Canal fait déjà un carton et a enregistré plus de 10 millions de visionnages en seulement 8 jours !

#2. Lost in Traplanta

Lost in Traplanta c’est l’histoire de Larry, un français un peu lunaire qui se fait larguer par sa copine. Pour la reconquérir le jeune homme se lance un défi de taille : retrouver et reformer le groupe mythique d’Atlanta, Outkast. Dans cette web-série mêlant fiction et documentaire, Larry joué par l’humoriste belge Kody Kim, part à la rencontre des habitants et des acteurs de la scène musicale de la ville. Vous l’aurez compris, Lost in Traplanta, réalisée par Matthieu Rochet, nous en apprend un peu plus sur la culture et l’histoire d’Atlanta, capitale mondiale de la “trap music”.

Les 10 épisodes de Lost in Traplanta sont disponible gratuitement sur Arte.tv.

#3. Wu-Tang : an American saga

L’histoire du groupe le plus iconique du rap game a enfin droit à sa série ! Wu-Tang : an American saga, nous plonge à Staten Island au début des années 90 dans une Amérique ravagée par l’usage du crack. La mini-série raconte comment le jeune Bobby Diggs “RZA”, rêvant d’être DJ, Russel Jones “Ol’ Dirty Bastard” et Gary Grice “GZA” se préparent à révolutionner le hip-hop américain et la scène rap de New-York.

La saison 1 composée de 10 épisodes est disponible sur la plateforme de streaming Hulu. Pour celles et ceux qui en veulent encore, sachez que la série sera bien renouvelée pour une saison 2 !

#4. Hip-hop Evolution

Pour les amoureux d’histoire, la série Hip-Hop Evolution est faite pour vous ! Depuis 2016 la chaîne HBO diffuse l’une des séries les plus complètes dédiée à la culture hip-hop : l’histoire du hip-hop des années 70 à nos jours. Chaque épisode se concentre sur une thématique en particulier, de la naissance du hip-hop dans le Bronx, aux rivalités East coast/West coast en passant par l’avènement des supers producteurs réinventant le genre. Les grands noms du hip-hop sont mis à l’honneur dans cette véritable encyclopédie rassemblant images d’archives et témoignages exclusifs.

Les 4 saisons respectivement composées de 4 épisodes sont disponibles sur Netflix !

#5. The Defiant Ones

A l’été 2017, HBO diffuse The Defiant Ones, une série-documentaire retraçant le parcours de 2 grands acteurs de l’industrie musicale actuelle : Dr Dre, producteur et ex-membre du groupe N.W.A., et Jimmy Iovine, ex-ingénieur du son et patron de la maison de disques Jimmy Iovine. Le réalisateur Allen Hughes nous plonge dans l’intimité et les relations qu’entretiennent les 2 hommes d’affaires, en mêlant des images d’archives rares et des témoignages d’artistes : Eminem, Bruce Springsteen, Puff Daddy, Patti Smith, Kendrick Lamar, Bono, …

Cette mini-série composée de 4 épisodes d’environ 1 heure est disponible sur Netflix ! L’occasion de redécouvrir le parcours incroyable de 2 “self-made men”.

#6. French Game

Et le rap français dans tout ça ? Pas d’inquiétude, la chaîne franco-allemande Arte à penser à vous ! French Game, du hip-hop à la pop, une histoire de rap français, retrace l’évolution du rap en France des années 90 à nos jours, des prémices d’un genre “underground” à son explosion mainstream. NTM, MC Solaar, Doc Gynéco, IAM … chaque épisode est consacré à un groupe ou un artiste ayant fortement contribué à la construction du hip-hop en France. French Game nous raconte comment le rap a muté notamment en fonction du contexte politique à travers différentes époques.

Les 11 épisodes de 6 minutes chacun sont disponibles gratuitement sur Arte.tv. Vous trouverez aussi beaucoup de contenus et de séries dédiés à la culture hip-hop sur Arte. De quoi vous occuper un bon moment !