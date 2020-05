Confinement : colorie tes rappeurs préférés

Et si on coloriait nos rappeurs préférés ?

Si toi aussi tu as épuisé toutes les activités possibles à faire pendant ce confinement, pas de panique ! L’équipe de Classics Only a pensé à toi. Ici tu vas pouvoir colorier tous tes rappeurs préférés ! Et oui, le coloriage on y pense jamais assez mais ce hobby à de nombreux bienfaits. Il permet de décompresser, se déconnecter des réseaux et de retrouver son âme d’enfant.

En plus aujourd’hui c’est la journée mondiale du coloriage, alors on te souhaite de passer un bon moment et de laisser place à ton imagination !

Les modèles à télécharger :

#1.

#2

#3

#4

#5

#6

#7