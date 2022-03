Dans les coulisses de Power Book avec Isaac Keys

Nouvelle recrue de la série Power Book IV : Force, énième spin-off de la série Starz : POWER, Isaac Keys, est charismatique, avenant et imposant. C’est en tout intimité que celui-ci s’est confié sur la série, et plus particulièrement, sur son personnage : Diamond.

Y a-t-il des ressemblances entre toi et Diamond ?

Diamond et Isaac ? Je crois qu’il y a beaucoup de similitudes. Je pense que ça commence… Tu sais, quand ils le décrivent, ils disent qu’il est plutôt large, je fais 1m93, ils disent que c’est un géant au grand cœur et taillé dans le granit, et ils l’ont décrit si poétiquement.

Je pense que Diamond a beaucoup travaillé sur lui-même pendant qu’il était en prison et c’est ce que je fais au quotidien. Je continue de travailler sur moi-même et essaye de m’améliorer, mais il est aussi en conflit avec lui-même, parce que l’ancien Diamond qu’il essaie de… Que les gens veulent voir et pensent qu’il va ressurgir, et il est en mode : « Non, ce n’est pas moi ! ».

Donc avec le temps, il est toujours en conflit avec lui-même, il a des points de repentance, et je pense qu’on a tous personnellement traversé des choses dans la vie, qu’on aurait aimé pouvoir changer, qu’on a essayé de dépasser, ou que certaines personnes ne nous laissent pas dépasser… Genre tu connaissais l’ancien Isaac, Isaac n’est plus comme ça maintenant… « Oh non!! Je me souviens quand tu… » Non, ce n’est plus moi désormais, et je pense que Diamond fait beaucoup face à ça, et dans ce tourment il essaie toujours de convaincre les gens de ce qu’il est désormais, même si lui sait très bien qui il est, et je pense qu’il y a des similitudes sur cet aspect.

Contrairement à tes rôles précédents, était-ce un challenge d’interpréter Diamond ?

Je pense que c’était un challenge. Mon challenge, mon objectif, était de le rendre aussi authentique que possible. Et je pense que… Chicago a une culture, que ce soit ses habitants… Que ce soit le dialecte… C’est une ville riche en culture et histoire et je voulais m’assurer que mon personnage soit profondément enraciné dans le South Side Chicago, je voulais m’assurer que ça se sente à l’écran, que ce soit par le biais de certains mots que j’utilisais, le genre de dialecte, de ma manière de prononcer certains mots.

Mais également comment je bougeais et réagissais dans mon environnement, dans la ville, où on tournait dans la ville. Et ça m’a toujours aidé, être dans le West Side, le South Side, où différents endroits dans la ville, ça m’a aidé à me centrer dans la ville. Et je me suis senti… Ce sont les challenges que j’ai relevé et que je voulais.

Je sais que ton personnage va bientôt faire son entrée, mais quels sont tes rêves et espoirs, pour lui? Et si tu avais l’opportunité de choisir une fin pour Diamond, quel serait ce dénouement ?

Je pense que les espoirs et rêves de Diamond… Je pense que pour lui… Ce serait d’abandonner son passé, de laisser derrière lui tout ce qui à pu se passer et qu’il réalise que c’est son passé, et qu’ainsi il arrêtera de retenir son avenir en otage, je pense que ça lui permettra de grandir et de souffler… Cela étant dit, dans l’univers Power, personne n’est en sécurité.

Si tu devais interpréter un autre personnage de l’univers Power, ce serait qui ?

Je peux pas ! Je veux interpréter personne d’autre, Diamond est le seul personnage que je veux être !

Tourner les prequels et sequels d’un show à succès, peut être très risqué, mais lorsque c’est un succès, c’est génial. Selon toi, pourquoi les gens en redemandent ?

Les gens en redemandent particulièrement pour les préquels, parce que parfois c’est de la nostalgie. Tu sais quand ils montrent, quelque chose comme : « Raising Kanan », ça prend part dans les années 90, les 90’s c’était une ère vraiment géniale !

Les gens en veulent plus, ils veulent se dire : « Oh je me souviens de comment c’était ! » « Oh ils font pareil, et ils avaient ce genre de vêtements ! »

Donc c’est risqué mais en même temps, je pense que c’est important.

Bon, c’est la fin de cette interview… Peux-tu me faire une faveur et faire un petit coucou ?.. Quelque chose comme, « Salut ! Ici Isaac Keys, et tu regardes HYPESOUL ! »

YO! Je veux que tout le monde soit là pour regarder POWER BOOK IV : FORCE, STARZ, et là tout de suite, tu regardes HYPESOUL !

Merci beaucoup! Merci pour ton temps, ton énergie et ton attention! Je te souhaite le meilleur! Et j’ai hâte que les gens découvre le show ! J’ai regardé le premier épisode, juste le début, et c’est génial!

Merci beaucoup ! J’apprécie le temps que tu as pris pour m’interviewer, ça me touche beaucoup !

Découvrez également, les interviews Power Book IV : Force, de Gabrielle Ryan, Tommy Flanagan, Joseph Sikora, ainsi que celle de Lili Simmons et Shane Harper.

Power IV Force disponible chaque semaine sur Starzplay