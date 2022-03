Dans les coulisses de Power Book avec Joseph Sikora

Révélé par la série POWER, et désormais personnage principal du spin-off POWER BOOK IV : FORCE, Joseph Sikora nous apparaît comme un homme avenant, posé et magnétique. Après une attente qui semblait interminable, c’est au tour de Tommy Egan de mener la danse… C’est donc en toute intimité que ce dernier s’est confié, lors d’une interview, à l’occasion du lancement de la série.

Dans POWER, la relation de Ghost et Tommy était l’une des meilleurs. C’était une relation fraternelle/amour vache… Mais maintenant que Ghost est mort, penses-tu que Tommy est un peu soulagé de ne plus être dans son ombre ?

Tu sais, je pense que Tommy serait un peu plus soulagé de plus être dans l’ombre de Ghost… Si Ghost était toujours vivant. Je pense que la mort de Ghost… Je pense que… Et ça arrive souvent dans la vie, on pense souvent, « Oh, je verrais cette personne plus tard! » ou « Je rendrais visite à cette personne une autre fois! ».

Ensuite s’ils meurent, t’es en mode, « Mince, pourquoi n’ai-je pas fait ci? Et j’aurais pu faire ça, et j’aurais dû les appeler tous les jours! Et si seulement je pouvais avoir une heure en plus avec eux… ». Je pense que Tommy traverse quelque chose de très similaire. Je pense que les gens vont pouvoir s’identifier à cela. Tommy se dit plutôt : « J’aimerais que la voix de Ghost me guide ». Donc je pense que Tommy, va devoir manifester Ghost à travers ses propres actions… Et ce qu’il a appris de cette fraternité, et cet amour.

Clairement, clairement! Cela étant dit, malgré la trahison de Tasha et Tariq dans POWER, penses-tu que Tommy soit capable de leur pardonner? Et peut-on espérer de futurs épisodes crossovers entre GHOST et FORCE ?

Non il ne les pardonnera pas. NON. Tommy ne pardonne pas, et il n’oublie pas. Cela dit, je pense que la possibilité d’épisodes Crossovers… Bien sûr! C’est l’univers Power pour une raison. Je pense qu’en plus de ça, toute personne introduite dans n’importe quel univers [POWER], peut d’une façon ou d’une autre se retrouver dans l’autre univers, je pense que parce qu’ils sont sur l’île, appelons la l’île de Chicago à ce moment, je pense que ça sera intéressant de voir, si, quand et comment quelqu’un pourrait se retrouver sur cette île, mais bien sûr que ces possibilités existent, en fait, je ne sais même pas si la mort est vraiment un problème dans l’univers POWER, il faudrait voir comment amener ça, parce qu’on a déjà vu Kanan apparaître plusieurs fois.

Okay, il nous reste 5 minutes, je vais faire de mon mieux pour te poser toutes les questions !

Ok, je vais répondre rapidement!

Je sens une alerte « triangle amoureux » ou devrais-je dire « triangle amoureux sanglant »… Et étant donné le passé amoureux de Tommy, penses-tu que Gloria s’en sortira vivante ?

Eh bien, je l’espère bien, Gabrielle Ryan est une actrice tellement brillante, et une personne tellement belle à l’intérieur comme à l’extérieur, qu’elle a intérêt à s’en sortir vivante, autrement quelqu’un a vraiment merdé. Mais, je dirais que, c’est une situation vraiment dangereuse, et je pense être très excité à l’idée que le public en apprenne plus sur son passé caché.

Ok, ok… Quels sont tes espoirs et rêves pour Tommy, et quel avenir ou dénouement de rêve voudrais-tu pour lui ?

J’aimerais que Tommy devienne le plus grand dealeur de drogue de Chicago, Los Angeles et New-York, le grand tiercé gagnant, le plus grand dealer de cartel au monde, et vraiment changer les choses avec cet argent, genre aider les démunis, commencer sa colonie d’amour et de bonheur, et chevaucher vers un coucher de soleil avec ses 20 enfants de sa femme incroyablement épuisée.

Mais vu que ça n’arrivera probablement pas, j’aimerais que Tommy trouve une sorte de paix intérieure, au sein du tourment qui habite, ce personnage incroyablement dynamique mais torturé.

Qu’est-ce qui différencie FORCE des autres séries de l’univers POWER, et pourquoi devrions-nous la regarder ?

Tu devrais regarder parce que ton pote Tommy t’a dit de le faire! Et en ensuite deuxièmement, c’est différent dans le sens où c’est le seul show de (nouveau) départ, c’est le seul show qui ne prend pas place à New York, je pense que Tommy aime New York comme une part de lui-même, et Tommy est New York et New York est Tommy, donc ne pas l’avoir là-bas, c’est déjà un conflit, je me demande « Que va-t-il se passer quand Tommy aura le mal du pays, mais qu’il ne pourra pas retourner chez lui? ».

Parce que les Serbes en auront après lui, parce qu’ils le blâmeront pour le meurtre de Jason, la Mafia en a après lui, Monet ne tolèrerait pas qu’il réapparaisse maintenant à New York, avec tous ses gros bras, toute l’équipe et la clique Tejada, ce serait vraiment difficile pour Tommy d’y retourner. Et pourtant, que voulons-nous ? On veut toujours avoir ce qui est inaccessible, c’est-à-dire retourner chez nous, et Tommy n’a plus de foyer, donc c’est un homme sans foyer. Je veux dire il vagabonde, c’est le kung-fu là! C’est un homme errant là maintenant ! Donc oui, ce sera super intéressant de voir, comment Tommy, fera son bout de chemin à travers Chicago et de voir s’il en ressort.

Ok, il me reste une minute… Peux-tu me faire une faveur et faire un petit coucou ?.. Quelque chose comme, » Salut ! C’est Joseph Sikora et tu regardes HYPESOUL ! »

Comment ça va, tout le monde?! C’est Joseph Sikora, mais vous me connaissez mieux sous le nom de Thomas Patrick Egan, regardez- moi dans Power Book IV Force, sur Starz Play, à partir du 6 février! Vous regardez HYPESOUL ! Comment ça va la France?!

Merci, merci beaucoup ! C’était parfait ! Merci pour ta vibe, ton énergie et ton temps, je te souhaite le meilleur ! Et j’ai hâte que les gens voient Tommy briller dans FORCE !

C’est ça le livre de Tommy ! Merci Laurène.

Découvrez prochainement les interviews Power Book IV : Force, de Gabrielle Ryan, Isaac Keys, Tommy Flanagan, ainsi que celles de Shane Harper et Lili Simmons.

Power IV Force disponible chaque semaine sur Starzplay