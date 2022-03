Dans les coulisses de Power Book avec Shane Harper et Lili Simmons

Révélés par les séries BANSHEE et Bonne Chance Charlie, c’est avec une énergie sans égale que Lili Simmons et Shane Harper s’imposent dans ce nouveau spin-off, signé Starz. Dans POWER BOOK IV : FORCE, ces derniers interprètent respectivement Claudia et Vic Flynn, héritiers d’une des familles les plus craintes et respectées de Chicago. C’est en toute intimité, que ceux-ci se sont confiés, lors d’une interview, à l’occasion du lancement de la série.

Vos personnages sont ambitieux et semblent être têtus, ils ont aussi l’air d’avoir des plans différents pour l’Empire familiale… Doit-on s’attendre à une rivalité voire une guerre entre frère et sœur ?

Oui, il y en a clairement un peu, ils ont aussi de l’amour l’un pour l’autre, énormément d’amour l’un pour l’autre… Parce que je pense qu’ils sont entourés de gens qui les comprennent. Mais eux seuls comprennent réellement, ce que c’était de grandir avec un père comme Walter Flynn. Donc il y a ce magnifique amour et cette compréhension, je pense… Mais, bien sûr qu’il y a un soupçon de rivalité entre eux.

Lili, ton personnage Claudia, est décrit comme étant débrouillarde et cultivée. Pourtant elle est toujours très sous-estimée par les hommes, et surtout par son père. Donc, est-ce qu’elle utilisera la manière douce ou forte pour le raisonner ?

Je pense que, toute sa vie elle a tenté la manière douce. Et je ne dirais même pas « douce », je dirais plutôt « acharnée ». Elle n’arrêtera pas. Peu importe le nombre de fois où il la dénigre… Donc, elle devra peut-être prendre un chemin différent, afin d’attirer son attention, parce qu’elle sait ce qui est bon pour la famille.

Et Shane, il semblerait que ton personnage Vic, veuille tout AVOIR et tout POSSÉDER… L’Empire familiale, sa liberté, et La Fille. Jusqu’où est-il prêt à aller pour tout avoir?

Oh oui, c’est un jeu dangereux… On dit qu’on ne peut pas tout avoir, et je pense que c’est un peu dans cette situation que Vic se retrouve. Donc, tu sais, on verra encore une fois, sans trop en dire c’est ce pour quoi il se bat : sa relation, sa place à la table, et tu sais sa domination dans un monde où… Tu sais… Il a l’impression d’être seul. Mais tu sais, il aura probablement beaucoup de chemin à parcourir et devra grandir aussi. Mais je pense qu’il est plutôt prêt à tout mettre en jeu, pour tout avoir, mais on verra.

Si tu devais interpréter un autre personnage de l’univers POWER, ce serait qui ?

Shane : Pour être tout à fait honnête avec toi, je ne pense même pas que j’arriverais à répondre à cette question, parce que tout le monde joue très bien, c’est comme si je ne pouvais même pas citer qui que ce soit… Je ne sais pas… Lili tu ressens la même chose ? Je ne peux pas, je ne sais pas…

Lili : Je ne sais pas, je pense que tu ferais une super Angela. (Rires)

Je suis d’accord avec Shane tout le monde jouait son rôle à la perfection… Si je devais choisir, un autre rôle à jouer… Peut-être Holly.

Enfin, qu’est-ce qui différencie FORCE, des autres shows de l’univers POWER… Et pourquoi devrions-nous le regarder ?

Lili : Deux mots : Tommy Egan. Il est tout ce que vous voulez et plus encore, il apporte ce qu’il avait dans le show original [POWER], et plus encore. Il y a tellement de belles histoires entre tous les personnages, l’écriture est superbe, la cinématographie est magnifique, tellement de choses se passent, beaucoup d’action, de frissons, d’excitation, d’intrigues etc. Hum, je pense que ce sera la meilleure !

Shane : Tommy est le meilleur, Joseph Sikora est un incroyable… Je veux dire, il est iconique… Il est iconique dans ce rôle, c’est incroyable et nous sommes si excités de faire partie de son show. Et ce sera géant, et nous sommes tellement bénis, et je pense que c’est cela qui nous sépare de la meute dans l’univers [POWER]. C’est que nous avons Tommy Egan et cette Mustang bleue dévalant la rue.

Bon, c’est la fin de cette interview… Pouvez-vous me faire une faveur et faire un petit coucou ?.. Quelque chose comme, » Salut ! Ici Shane et Lili, et tu regardes HYPESOUL ! »

Salut, c’est Shane… Salut, c’est Lili Simmons, et tu regardes HYPESOUL!

Merci beaucoup, les gars! Merci pour votre temps, votre énergie et votre attention! Je vous souhaite le meilleur! et j’ai hâte que tous le monde découvre le shows!

Merci beaucoup, on apprécie, merci à toi!

Power IV Force disponible chaque semaine sur Starzplay