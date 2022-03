Dans les coulisses de Power Book avec Gabrielle Ryan

Nouvelle recrue de la série Power Book IV : Force, énième spin-off de la série Starz : POWER, Gabrielle Ryan, est avenante, solaire et ravissante. C’est en toute intimité, que celle-ci s’est confiée sur la série, et plus particulièrement, sur son personnage : l’énigmatique Gloria.

Penses-tu que Gloria survivra à ce nouveau triangle amoureux ?

Je sais que… Le nombre de DMs et de messages que j’ai reçu du genre : « Ne déconne pas avec Tommy! » Tu sais : « Tu seras maudite ! ». Ecoutes, j’espère que non, mais le triangle amoureux était très amusant à jouer, crois-moi. Travailler avec Shane Harper et Joseph Sikora c’était génial ! Ce sont tous les deux des hommes très attirants, donc c’était très drôle, et oui, j’espère que la trame du triangle amoureux convaincra le public, et l’aimera autant que nous avons aimé la jouer.

Gloria arrivera-t-elle à déjouer les plans de la famille Flynn ?

La famille Flynn est vraiment le fléau de la vie de Gloria, elle est dans cette relation par intermittence avec Vic, qui est le fils de la famille. Le problème avec les Flynn, c’est qu’ils sont une famille très puissante à Chicago, tu sais, sortir de leur emprise n’est pas une chose très facile à faire… Donc, oui c’est plus facile à dire, qu’à faire. J’aimerais espérer qu’elle s’en sortira mais, on verra.

Si tu devais interpréter un autre personnage de l’univers Power, ce serait qui ?

C’est une bonne question ! J’aurais plutôt bien aimé interpréter Cane dans GHOST pour une seconde, parce qu’il a de bonnes scènes. Si c’était l’original show POWER, j’aimais beaucoup Angie, donc j’aurais aimé barboter dans le rôle d’Angie, et évidemment Holy, Holy était tellement sauvage, ce serait un personnage très marrant à jouer. ouais, Holly était sauvage.

Pourquoi devrions-nous regarder [POWER] FORCE, et en quoi est-il différent des autres show [POWER] ?

Eh bien, notre show apporte vraiment une dynamique plutôt différente, en termes de, tu sais… On a Thomas Flanagan, qui est incroyable, il apporte sa touche. Et toute la famille Flynn en général, tu sais c’est cette vibe de gangster, mais avec une dynamique différente. Donc on a totalement, ce côté « Sex, Drogues et Violence », du show original POWER, mélangé à un bout de nouvelle saveur, qui va plaire je pense aux fans du show original, je suis très excitée à l’idée qu’ils voient ça… Qu’ils découvrent tous ces nouveaux personnages, mais qui gardent toujours l’âme du show original POWER.

Les épisodes de la série Power Book IV : Force, sont maintenant disponibles sur STARZPLAY.

Retrouvez les interviews des autres membres du casting sur Youtube et sur Hypesoul.com.