5 choses à retenir de l’interview podcast de David Campana

David Campana est un artiste canadien originaire de Montréal au Québec Bercé par Michael Jackson et les chorales de son église de quartier, il ne cessera d’apporter de nouvelles couleurs à sa musique Nous l’avons rencontré à l’occasion de la sortie de son EP intitulé «Trop de Love» le 12 Mars 2021

5 points à retenir de cet entretien podcast

“La musique comme un moyen d’émancipation des conditions sociales”

David Campana voit la musique comme une évasion, un moment de sortir de son environnement social.

“Trop de love marque un retour aux sources”

Des textes qui se veulent réalistes et plus profonds que sur son premier album Bonjour Hi qui était orienté pop. La réalité sans filtres.

“Le rap est aujourd’hui la musique la plus technique”

David Campana appuie son opinion par le coté polyvalent des rappeurs. Ils écrivent, réalisent et intérpretent leurs musiques. A contrario, la pop ou la variété ont des paroliers, des choristes.

“Inspiré par le rap français et américain”

L’artiste a été marqué par les deux cotés de l’Atlantique, son coté mélancolique, on le retrouve chez Soprano dans ses premiers albums ou encore chez Kery James.

“Michael Jackson avec moi sur de la drill, ce serait incroyable”

Lorsqu’on a demandé à l’artiste quelle serait sa collaboration de rêve, ila répondu Michael Jackson sur une prod drill avec de la guitare. Le titre s’appelerait “Cold Night”

Interview : Youcef Benouada