DJ Premier vs. RZA : le battle Instagram

Pour nous aider à passer le temps pendant le confinement, Swizz Beatz et Timbaland ont eu la bonne idée d’organiser des battles sur Instagram. Le principe ? Rappeurs, producteurs et autres génies de la musique s’affrontent lors d’un live inédit.

Le concept, intitulé Verzuz, a réuni le 11 avril dernier deux légendes vivantes : RZA et DJ Premier. Au programme, 3 heures de battle, des instrus classiques et quelques inédits ! Un réel bonheur pour tous les amateurs de hip-hop mais aussi pour les plus novices.

Les 2 artistes ont tout de suite adhéré au projet. Interrogé par Complex RZA a confié « C’est quelque chose que nous faisons pour la culture […] Les gens peuvent voir ça comme un combat, mais c’est plutôt le fait de célébrer la culture hip-hop. »

Cette incroyable performance a réuni plus de 850 000 personnes dont Nas, Snoop Dog ou encore Drake !

Pour revivre ce battle de légende :

Partie 1

Partie 2