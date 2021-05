Doja Cat et PrettyLittleThing nous préparent à l’été

Doja Cat présente sa nouvelle collection avec PrettyLittleThing ! L’actualité de l’artiste aux 3 Grammy Awards est assez riche en ce moment. Doja s’associe une seconde fois à la marque de prêt à porter, après avoir sorti un single “Kiss Me More” avec SZA et travailler sur un nouvel album Planet Her.

Une collection idéale pour la saison estivale

Qu’allez-vous trouver dans cette nouvelle collection ? Des inspirations “summer” et très années 70. Doja a voulu mettre en avant son style éclectique à travers des pièces uniques. Jeu de transparence, pois oversize et motifs graphiques sont de la partie !

L’équipe PrettyLittleThing a montré son enthousiasme, mais surtout tout son soutient à l’artiste. “Nous sommes ravis de lancer une deuxième collection avec l’une des artistes les plus talentueuse du moment; Doja Cat. Elle a travaillé très dur sur ces créations avec notre équipe et je ne pourrais pas être plus enthousiaste que Doja soit à la tête de cette campagne estivale“ – Umar Kamani (PDG de PrettyLittleThing)

La styliste en herbe est très fière de sa nouvelle collection. “C’est le début de quelque chose de vraiment spécial pour moi et j’espère que tout le monde appréciera cette création autant que moi ! Une belle touche de couleur pour l’été et des pièces portables pour toute l’année”. Et devinez quoi ? Doja nous a aussi convaincu !

Pour ne rien rater de la collection, rendez-vous sur le site de PrettyLittleThing.

A propos de la marque

PrettyLittleThing est la marque qui prend le contrôle de vos réseaux sociaux avec des looks canon et esthétiques. Pour PrettyLittleThing, il est essentiel que le style soit accessible à tous, quel que soit son budget. La marque créé des pièces inspirées des podiums et par les muses les plus cool du moment ! La fille PLT sait qu’elle peut faire confiance à la marque pour tous ses besoins mode. Des dernières pièces tendance aux looks inspirés des célébrités, en passant par les basiques et les tenues de soirée. Au-delà de vêtements, PLT inspire ses clientes avec un style de vie dont la mode et la beauté font part entière.

Bien plus qu’une simple marque, PLT c’est une communauté #EveryBODYinPLT qui vise à offrir à ses clientes tout ce dont elles ont besoin pour être bien dans leur peau et se forger leur propre style et identité. Son message ? Body positivity, self-love et égalité indépendamment du type de silhouette, de l’ethnie ou du genre.