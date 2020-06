EASTPAK balance sa collection automne-hiver 2020/2021

Eastpak, grande référence en terme de sacs, bananes et autres accessoires, annonce dès maintenant sa collection automne hiver 2020/2021, et franchement, elle déchire !!

Très haute en couleurs mais également en choix en terme de styles, Eastpak présente également plusieurs collaborations, notamment avec la célèbre marque Havaianas.

Les coloris de cette collaboration sont donc très portés sur les couleurs du Brésil (Havaianas est une marque Brésilienne si t’as pas capté), à savoir, le vert, le jaune, le bleu.

EASTPAK x HAVAIANAS

Clique par là pour shopper la collection Eastpak x Havaianas !

Dans un délire plus automnal, la collaboration Liberty x Eastpak est également disponible.

Motifs fleuris, très cute, aux couleurs douces et aux touches un peu flashy, pour la shopper, c’est juste ici !

LIBERTY x EASTPAK

Pour un style sportswear plus prononcé, et dans un total look matelassé vernis, on retrouve la ligne Puffa Lab.

PUFFA LAB

Dans un délire marbré, très class, qui ressemble un peu à la cuisine d’une petite famille de riche, on a la collection SHELL LAB.

SHELL LAB

Puis s’en suit la ligne BOLD, et là les gars, on est ultra corporate, on assume sa Eastpak addiction au grand jour !

BOLD

Envie d’un délire militaire ? T’as envie de t’évader en mode camouflage ? Alors la collection Brize/Camo Peak est faite pour toi !

BRIZE/CAMO PEAK

Alors là, si t’es le genre à dire que t’as jamais assez de poches, la ligne CNNCT est grave faite pour toi, et si t’es vegan c’est encore mieux sachant qu’aucun produit animal n’a été utilisé pour la confection de cette gamme (en vrai t’es grave pas obligé d’être vegan, juste pense aux petits animaux ils t’ont rien fait miskin, attaque plutôt les impôts frérot).

CNNCT

La prochaine collection, nommée Extra Matte est tellement celle qui respire l’été ! Avec ses couleurs pastel, elle fait vraiment kiffer ! Existe également en noir pour les gens sombres des lieux.

EXTRA MATTE

Pfiouuuuu alors cette collection, la Velvetized, JE MEURS, tellement branchée, avec un côté branchée et très originale, fan à fond, pas vous ??

VELVETIZED

Bon, je vous ai mis en avant plusieurs collections déjà en ligne sur le site d’Eastpak, et franchement ça vaut le détour ! La marque américaine joue avec les collaborations comme elle joue avec les couleurs et les matières, ON ADORE!

Plein d’autres sont disponibles, et n’hésitez pas à checker, y’as pas mal de promo !!

Sarah Z.