Eastpak x Vivienne Westwood : la collection écolo de l’année.

Comme une bouteille à la mer, mais pas dans le bon sens du terme : Eastpak et Vivienne Westwood, deux marques très engagées, collaborent pour une collection écologique cette année, afin de fabriquer des sacs à partir des bouteilles retrouvées dans nos océans.

La collection “Sauver nos océans” met en avant les sacs basiques d’Eastpak et les sérigraphies et designs de Vivienne Westwood, autant dire que cette collaboration est magique : rassembler le sportswear et le luxe pour une cause profonde et qui concerne absolument tout le monde.

Les deux marques sont déjà connues pour défendre certaines causes humanitaires, animales, et environnementales, qui elles-mêmes tentent au maximum de faire de leurs produits respectifs, des produits plus engagés (choix des matières, lieu de production etc…).

C’est ainsi que les modèles basiques d’Eastpak ont été sérigraphiés par les fameuses “Sea creatures” propre à la marque Vivienne Westwood, avec la typographie “Save our oceans”.

En terme de collaboration, on ne pouvait pas faire mieux : être le défenseur d’une cause ne signifie pas avoir le style d’un étudiant en bac littéraire fumant ses premières clopes à la récré en écoutant du Kyo. (j’ai été cette personne autrefois, pas de jugement, merci).

Là on défend, mais avec style !!

La collection capsule met également en avant un tout nouveau modèle Eastpak, le sac Jessica, multifonctionnel et exclusivité Vivienne Westwood, ce sac peut se porter à la main ou en sac à dos. Il possède également des soufflets latéraux aux deux extrémités du sac qui permettent de l’agrandir ou le rétrécir, en gros, c’est un nouvel accessoire MUST HAVE !!

Quid des matières utilisées pour la confection des sacs ?

La matière principale reste le PET recyclé (PET =Polyéthylène téréphtalate, polyester quoi, et non pas un “pet” comme des flatulences LOL) pour la confection du tissu global, des doublures, des sangles, des attaches, cordes, logos et tous les accessoires de finition !!

Les accessoires sont vendus dans un sac de protection réutilisable également (tu y penseras quand tu iras faire tes courses please !)

Afin de pouvoir engager tout le monde sur cette cause, et que tout le monde puisse se sentir concerné, les prix restent abordables (on est pas sur les prix que proposent les marques de luxe de base, même en étant en collaboration avec du sportswear).

L’éthique de la collection capsule coche ainsi, toutes les cases : au top sur les matières utilisées, les prix proposés, le sujet choisi, et le design des modèles, on est sur un sans faute !!

La collection est déjà disponible sur le site Eastpak et sur le site Vivienne Westwood (t’as juste à cliquer et t’es direct dessus !)

Sarah Z.