Elmiene : Un poète à la voix de velours

Une voix de velours et un magnifique falsetto. Elmiene, avec sa voix et sa plume de poète nous fait replonger des années en arrière. À l’époque de l’Age d’or de la Neo Soul où des artistes tels que D’Angelo et Maxwell prospéraient. C’est ce jeune nouveau talent qui a pour ambition de laisser son empreinte sur la musique Soul que l’on vous fait découvrir aujourd’hui.

© Olivia Rose Garden

Début et buzz sur les réseaux sociaux

C’est d’abord en postant des cover sur les réseaux sociaux que le chanteur et auteur compositeur britannique originaire d’Oxford se fera remarquer. En effet, alors qu’il poste une énième cover sur les réseaux, cette fois ci une reprise de « How Does It Feel » de D’angelo, un classique de la Neo Soul, en août 2021. Celle ci va être repérée et partagée par le média Américain RNB Radar le jour même. La vidéo va donc faire le tour des réseaux sociaux et des centaines de milliers de personnes vont donc découvrir la magnifique voix et l’immense talent d’Elmiene.



Lire cette vidéo sur YouTube Reprise de How does it feel – D’Angelo

Un hommage à Virgil Abloh non prévu qui attise la curiosité

Quelques mois plus tard, en novembre 2021. C’est lors du dernier show de Virgil Abloh pour Louis Vuitton, que les gens découvriront à nouveau la voix d’Elmiene. Cette fois-ci à travers le morceau « Golden » qui ne sortira qu’en décembre 2021.



Lire cette vidéo sur YouTube Livestream du dernier show de Virgil Abloh pour Louis Vuitton

La diffusion du titre « Golden » restera l’un des moments les plus mémorables du show 4:55. Comme le prouve les commentaires du livestream où de nombreux spectateurs émerveillés par ce qu’ils venaient d’entendre, se sont mis à demander d’où provenait cet incroyable musique. Une chanson qui semblait être le morceau parfait pour rendre hommage à Virgil Abloh, tragiquement décédé 2 jours auparavant.

En novembre 2022, Elmiene décide de revenir avec un nouveau single « Why (Spare Me Tears) ». Co-écrit et produit par le chanteur et producteur britannique Jamie Woon. Ce morceau aux airs très « groovy » s’inscrit comme étant un avant gout de son 1er projet « EL-MEAN » qui sortira un peu plus tard.

Un COLORS SHOW avant la sortie du 1er projet

En février 2023, avec une discographie composée de seulement 3 singles, il aura l’immense opportunité d’être invité dans les studios COLORS pour participer à un épisode de A COLORS SHOW. Il y performera son 3ème single « Endless No More » qu’il décrit lui même lors de l’interview COLORS comme une chanson assez sombre qui traite de sa peur de perdre quelque chose qu’il aime et chéri : sa foi musulmane. Il décrit ce morceau comme une lettre à Dieu. Une façon pour lui de se rappeler que sa foi passe avant son succès dans l’industrie musicale.

Le 10 mars dernier, Elmiene nous a enfin fait l’immense plaisir de sortir son 1er EP nommé « EL-MEAN« . Et comme promis Elmiene, avec cet EP, reste fidèle à son but premier qui est de partager son amour pour la musique Soul, que ce soit sur une production Neo Soul comme pour « Before I Take A While » ou bien accompagné seulement d’une guitare acoustique comme sur le très mélancolique titre « Endless No More« . Cet EP, en effet, ravira les oreilles de tous les fans de Soul, Neo Soul et R&B. Ceux qui attendent depuis des années un talent aussi pur qui n’a pas peur de rester fidèle à l’essence même de ces genres musicaux tout en incorporant son propre univers.