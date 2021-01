“En passant pécho”, de la série au film

C’est le retour de Cokeman et Hedi en film ! La bande d’annonce officielle est disponible, et la sortie est prévue pour le 10 Février sur la plateforme Netflix.

Ce Lundi 11 Janvier, Netflix a annoncé la sortie du film « En Passant Pécho : Les carottes sont cuites ». La sortie est prévue pour le 10 Février 2021, et le teaser officiel a été décoilé. On y retrouve les deux personnages principaux, Hedi et Cokeman. Avec eux, le rappeur PLK dans le décor habituel de l’appartemnt de Cokeman.

Cette série hilarante qui comptabilise à ce jour plus d’une trentaine de millions de vues va donc être suivie d’un film. Un long métrage que Julien Hollande réalise, et dans lequel on retrouve des acteurs tels que Nassim Si Ahmed ou encore Fred Testot.. Plusieurs rappeurs francophones à succès vont figurer sur la bande originale du film. On y retrouve PLK, Sadek ou encore Kalash Criminel. L’attente est folle autour du film “En passant pécho” étant donné le succès qu’a connu la série sur Youtube.

Youcef B.