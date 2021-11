Enny nouvelle étoile montante du rap UK et petite protégée de Jorja Smith nous présente enfin, son EP Under 25.

Une découverte rafraîchissante

C’est grâce au single « He’s Not Into You » (2020), publié sur Youtube, que la jeune rappeuse est repérée par Jorja Smith. En effet, ce titre relate les déboires et désillusions de l’amour à sens unique, sujet évidemment universel auquel on peut tous s’identifier. Jorja totalement séduite, décide alors de la signer sur son label FAMM. En bref, celles-ci enregistre un remix du titre, « Peng Black Girls » , un réel hymne et une ode à la beauté et la force des femmes noires.

De gauche à droite : Jorja Smith, ENNY et Amia Brave.

Un EP synonyme d’engagement et de légèreté

Après le succès de plusieurs singles, ENNY nous présente en Juillet 2021, son premier EP Under 25. À la fois profond et engagé, avec des chansons comme « Keisha’s & Brenda’s », qui dénonce les violences sexuelles et le slut-shaming ou encore « I Want », un son plus léger et chill qui évoque ses rêves, ses objectifs et aspirations profondes.



En effet, avec les titres « Under 25 » et « Same Old », toujours aussi personnels et introspectifs, ENNY évoque l’importance de ne pas se laisser enfermer dans des cases, de poursuivre ses rêves et surtout de ne pas se perdre dans des futilités, ou la folie des grandeurs, car comme le dit le dicton « tout ce qui brille n’est pas d’or ».

Par ailleurs, cet EP pleins de légèreté et de profondeur, nous pousse à l’introspection. ENNY nous invite à nous battre, à la fois pour nos rêves et contre les injustices. Et enfin, nous incite à faire entendre nos voix, dans une société qui les brime bien trop souvent.

En fin de compte, cet EP mérite vraiment d’être écouté, car la plume d’ENNY est incisive, profonde et authentique, tout en gardant une certaine fraîcheur et un certain optimisme.