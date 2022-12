ENVY 444, un artiste complet aux couleurs moroses.

La mélancolie, l’envie et l’émotion d’ENVY 444

ENVY 444, originaire d’Evry dans le 91, est un rappeur à la croisée des genres, alliant à la fois le Rap, R&B, Soul et même Rock, l’artiste plonge son inspiration dans de multiples styles différents pour créer son oeuvre, unique à lui-même, celui-ci nous fait voyager dans son univers sombre et mystérieux.

Sa carrière démarre en 2021 avec la sortie d’un premier single “SPLEEN”, suite à cela, il enchainera avec une série de nouveaux titres jusqu’au 14 octobre 2022, ou il nous dévoile son premier projet “HYSTÉRÉSIS”.

HYSTÉRÉSIS, l’évolution de sa cause.

“HYSTERESIS” c’est le nom que porte le premier projet d’ENVY 444, un EP de 7 titres sorti le 14 octobre dernier. Hystérésis, représente la propriété d’évoluer suivant des chemins différents selon qu’une cause extérieure augmente ou diminue. Cela qui représente à merveille l’envie et la détermination de l’artiste, à travers l’évolution de sa cause, de son art. Le projet, mariant à la fois les sonorités Rap et Pop, nous renvoie à la versatilité de l’artiste. Avec son écriture mélancolique, on suit une évolution sentimentale et émotionnelle à travers différentes ambiances.

CAPRICORNE

Le clip du titre “CAPRICORNE” de ENVY 444 représente le projet dans son entièreté. On y retrouve la mélancolie, la tristesse et l’émotion de l’artiste. Dans un univers sombre et morose, le clip aux magnifiques visuels évoque le sentiment d’hystérésis du rappeur à la perfection.

Elouan Thomas