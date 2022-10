ENVY 444 : Un artiste complet aux couleurs sombres et moroses.￼

ENVY 444, l’artiste originaire d’Evry dans le 91 commence sa carrière en 2020 avec la sortie de son premier single “SPLEEN”. Mélangeant divers styles musicaux tels que le Rap, le R&B, la soul, voir même le rock ; en effet, ENVY 444 sait varier les styles afin de créer son œuvre artistique.

Crédits photo : @maevinbeausejour

Un mot sur son parcours

Après son premier single, ENVY enchaine avec une série de nouveau titres, avec des morceaux tels que “Dis le moi”, « GOÛT DU VIDE” ou encore “BONHEUR EN SACHET”, ENVY 444 a su se faire un nom dans le rap underground. Relayé par différents médias tels que 1863, Generations, Thésaurap, Tonton Skit ou encore Digital&Ce, l’artiste s’est vu montré une visibilité en forte hausse au cours des derniers mois. ENVY 444 sait faire plonger et voyager ses auditeurs à travers son univers grâce à l’émotion qu’il transmet dans sa musique.

Crédits photo : @maevinbeausejour

HYSTERESIS, la consécration

HYSTERESIS c’est le nom que porte le premier projet de ENVY 444, sorti ce dernier vendredi 14 octobre. L’Hystérésis est la propriété d’un système dont l’évolution ne suit pas le même chemin selon qu’une cause extérieure augmente ou diminue, cela représente le fait que ENVY 444 ne cesse d’évoluer et de travailler, quoi qu’il se passe autour de lui. Le projet HYSTÉRÉSIS est un EP de 7 titres mariant les sonorités Rap/Hip-Hop et R&B/Pop, l’artiste à appuyer sur l’aspect musical sans se fixer de barrières, ce qui lui as permis de s’exprimer dans son entièreté et de pouvoir retrouver ses traits de mélancolie sentimentale dans une direction artistique sombre et morose.

Crédits photo : @maevinbeausejour

Capricorne, le fond et la forme

Dans cet EP se trouve un morceau fort : “ CAPRICORNE ” , celui-ci a été clippé ! En effet, le choix de réaliser un clip sur ce morceau a été fait puisqu’il représente magnifiquement le projet, on peut y retrouver chaque trait exprimé ci-dessus, le mariage de différentes influences musicales, la mélancolieà l’égard de l’amour, le sombre et le morose ; réalisé par le talentueux LBLO, le clip rappel les couleurs sombres de l’artiste, avec d’incroyables paysages tous plus splendides les uns que les autres.

✍️ Elouan Thomas x Youcef Benouada