Etoile montante du Rap US, voici l’interview de Tyla Yaweh by HypeSoul!

Tyla Yaweh, également surnommé Rager Boy, nous a consacré une petite interview sympathique afin de pouvoir retracer son parcours, d’où il est parti, puis quelques éléments perso… on vous balance tout!

-Quand as-tu commencé la musique ?

Quand j’avais 13 ans, je regardais ma grande sœur et ses amies faire leurs bails, et après ça j’ai tout simplement été inspiré et j’ai commencé à créer.

-Quels éléments de ta vie ont eu un impact sur tes inspirations musicales ?

Tous les éléments de ma vie ont un impact, les petits challenges, les sacrifices, les expériences de vie, bonnes ou mauvaises, tout cela a eu un impact direct sur l’inspiration de ma musique.

-Quelle influence musicale ou artiste a eu le plus grand impact sur toi ?

J’ai grandit en écoutant une large variété de musiques, comme Jim Mirrison, My Chemical Romance, Lil Wayne, Young Thug et c’est ce que tu peux entendre de moi, une variété de mélodies à la guitare, de batterie, un vrai bail de rockstar !!!!

-Quelles sont les 3 collaborations dont tu rêves ?

Il y a plein de collaborations qui ont déjà eu lieu ! J’ai eu Posty et Dababy sur mes dernières réalisations, mais les 3 …. Drake, Young Thus, et Uzi !!

-Ton premier projet est intitulé Heart Full Of Rage et le prochain s’appelle Rager Boy, peux-tu nous en dire plus sur eux et leurs points communs ?

Mon premier projet devait s’appeler FXCK THE RULES **rires**, mais j’étais en tournée avec Young Pinch et je passais par une période difficile de relation, aussi je rentrais tout juste dans le monde de la musique, j’ai donc pensé que Heart Full of Rage avec le RAGE pour : Releasing All Good Energy et Rager Boy représenteraient bien ma marque et mon style de vie.

-Tu sembles vivre ta vie sans regret, mais je suis curieuse de savoir si tu devais changer quelque chose de ton passé, qu’est-ce que ce serait ?

Il n’y en a pas. Je pense que nous apprenons beaucoup de nos erreurs, donc cela est essentiel comme expérience pour que tu grandisses.

-Que penses-tu des manifestations anti-racisme actuellement dans le monde?

J’adore ça !! Tu sais je suis plein de bonnes vibes et d’amour, nous avons tous une voix et du moment qu’on s’en sert pour de bonnes choses, je suis toujours pour !!

-Peux-tu nous en dire plus sur la façon dont tu as été découvert ?

J’avais une team et j’essayais de poursuivre mon rêve depuis un certain temps, je traversais des hauts et des bas, à un moment donné, mon manager Tes m’a trouvé sur Instagram, il a vu que je m’efforçais de tout faire par moi-même sans équipe, sans direction, sans cadre réel quoi. Tout s’est enclenché lorsque deux mois plus tard j’étais à une fête avec Posty, il est venu vers moi et m’a dit “Go, on doit le faire !” de là, tout a commencé.

Sarah Z.