Exposition NTM « Tout ne tient qu’à un fil » 20/02 @ La Place

Du 20 février au 10 mars, La Place, Centre Culturel Hip Hop accueille une exposition gratuite dédiée au groupe mythique NTM. Le photographe Gianni Giardinelli exposera ses clichés de la dernière tournée d’NTM, à l’occasion des 30 ans du groupe.

L’exposition NTM

Après 30 ans de tournées, 30 ans de concerts et 30 ans de carrière, c’est officiel : cette année NTM a annoncé sa dernière tournée ! En 2019, JoeyStarr et Kool Shen font une série de festivals en France et à l’étranger. Ils offrent ainsi au photographe Gianni Giardinelli la chance de pouvoir les suivre.

En répétitions, dans les backstages, sur scène ou encore au milieu du public : plusieurs centaines de photographies retracent des moments-clé de cette dernière tournée. Ces photographies seront exposées en accès libre pendant presque un mois au Forum des Halles, en plein cœur de Paris.

Mercredi 19 février, le Centre culturel Hip Hop La Place accueille le concert de lancement de l’exposition. Pour l’occasion plusieurs légendes du rap français : DJ Pone, Nathy Tuco, Busta Flex, Zoxea, Lord Kossity & guests…