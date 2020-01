F.LO.W. – EP 1

EP 1 X Wanda & Ema Magemi

F.LO.W c’est quoi ? Une série de showcases mêlant dance, fashion et musique. Chaque mois, F.LO.W te fait découvrir les artistes de demain dans une vidéo de 2 minutes 30. Prescripteur de tendances et dénicheur culturel, F.LO.W réuni des talents aux univers variés autour d’un projet artistique commun.

Dans ce premier épisode, F.LO.W t’emmène au centre de production culturelle, Le Soft, dans l’atelier du décorateur Maison Neochrome à Ivry-sur-Seine pour y découvrir la collab d’Ema Magemi, circassienne et de Wanda Naceri. Cette jeune artiste a été mise en lumière par le rappeur Fianso dans un freestyle « Rentre Dans Le Cercle ». Elle livre ici une superbe interprétation de son titre « Doucement ». La chorégraphie assurée par un groupe de danseurs hip-hop ainsi que les mouvements de danse aérienne ont réussi à s’emboîter parfaitement pour former un projet dynamique et très esthétique !

Pour ne rien rater des prochains épisodes, ça se passe du côté de @flow.theshow et @hypesoul_officiel !