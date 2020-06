Focus sur Delahaye : entre automobile et prêt-à-porter.

On ne la présente plus, Delahaye est tout simplement une référence en terme de marque automobile française.

Connue pour ses célèbres voitures de courses mais également ses fameuses victoires au 24 heures du Mans durant les années 30, la marque française a su se développer en matière de textile.

En effet, depuis 2002, le constructeur automobile a voulu mettre en avant sa clientèle tant sur ce qu’elle conduit que sur ce qu’elle porte !

Comme beaucoup d’autres marques automobiles développant leurs magasins au niveau des accessoires (lunettes, casquettes, sacs, polos, vestes, objets etc…), Delahaye a su doublement toucher sa clientèle.

Un look sportswear chic est donc affiché, à l’image des modèles de voitures séduisantes et de l’élégance à la française.

Une nouvelle collection Printemps/Été est d’ailleurs proposée : dans un style branché, très racing, dont la french touch est fièrement affirmée via les coloris très bleu blanc rouge.

La nouvelle ligne Racing, présente donc l’iconique polo, le blouson matelassé (ou non, selon les goûts) et bien d’autres vêtements et accessoires.

Pour commander et participer à l’économie frenchie, ça se passe directement sur le site de la marque : www.boutiquedelahaye.com.

De plus, le site propose également une rubrique “Conseil & Style” , belle initiative !

Sarah Z.