Folamour cherche le bonheur – “Just Want Happiness”

Le DJ lyonnais dévoile la vidéo de son titre "Just Want Happiness"

Le DJ et producteur français est de retour avec le titre “Just Want Happiness”

Folamour a soigné son retour avec son premier titre de l’année 2021 “Just Want Happiness”. Après nous avoir fait danser sur de la funk et du disco, le génie de la house française revient avec un titre aux allures downtempo !

Le clip, réalisé par Vincent Desrousseaux dans le sud de la France, met en scène un personnage en feu (littéralement) finissant sa course dans un lac. Un clip très esthétique et impressionnant (quant on sait qu’aucun n’effet spécial ni artifice n’ont été utilisés sur le tournage !).

La vidéo illustre avec brio une folle symphonie d’émotions. “Just Want Happiness parle aussi bien de naissance, de départ et de rencontres que de solitude, de deuil et d’abandon, elle est lucidité et espoir“. Un un mot “Just Want Happiness” célèbre la vie sous toutes ses facettes.

Sur son compte Instagram, Bruno (aka Folamour) à partager sa vision du projet : un titre introspectif et profond. “C’était un défi mais la chanson méritait de la profondeur, de la beauté et du dévouement, et le faire moi-même la rendait encore plus spéciale et personnelle.“

Récemment signé chez Columbia (Miles Davis, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, Pink Floyd…), Folamour prépare activement son prochain album. “Just Want Happiness” n’est donc qu’un avant goût d’un projet très prometteur !

En attendant la sortir prochaine de l’album, réécoutez son dernier projet Ordinary Drugs ici :