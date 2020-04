Frank Ocean sort “Dear April” et “Cayendo”

En pleine période de confinement, Frank Ocean nous a apporté un peu de réconfort en sortant 2 inédits “Dear April (Side A -- Acoustic)” et “Cayendo (Side A -- Acoustic) “.

Quelques chanceux avaient déjà pu découvrir les morceaux en avant première, à l’occasion du lancement des soirées PrEP+ à New-York. Lors de ces soirées, les différents invités (Justice, Sango, Sherelle ou encore Skepta) avaient laissé quelques indices sur d’éventuels collaborations.

Il faut dire que depuis la sortie du superbe BLONDE en 2016, les nouveautés du chanteur se font assez rares. Fin 2019, l’artiste Frank Ocean avait sorti 2 morceaux “DHL” et “In My Room“, lançant espérer l’arrivée imminente d’un nouvel album.

2020 est rien en vu… Il va nous falloir encore un patienter.